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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Хартс
Хиберниан - Хартс: обзор матча 07 августа 2022
Хиберниан
07.08.2022, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Хартс
90+5'
М. Бойл
22'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Хартс
ГОЛ! 1:1!
М. Бойл
Пас отдал
Э. Йуан
90'
+5
Желтая карточка
Э. Хендерсон
90'
+1
89'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
Л. Бойс
85'
Желтая карточка
П. Харинг
77'
Замена
К. Девлин
️️️️
Д. Грант
Желтая карточка
М. Чабрая
64'
63'
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
А. Форрест
63'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
М. Смит
Замена
М. Бойл
️️️️
Д. Кэмпбелл
62'
Желтая карточка
Р. Портеус
35'
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Б. Маккей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
10
Барри Маккей
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Маршалл
5
Чабрая
5
Портеус
42
Кенне
28
Кадден
11
Ньюэлл
20
Хендерсон
32
Кэмпбелл
33
Бушири
27
Йуан
9
Мелькерсен
2-4-3
1
Гордон
4
Хэлкетт
15
Роулес
20
Кокрейн
8
Грант
5
Харинг
10
Маккей
14
Форрест
7
Шенклэнд
27
Бойс
32
Кэмпбелл
10
Бойл
10
Бойл
32
Кэмпбелл
27
Бойс
11
Халидэй
11
Халидэй
27
Бойс
14
Форрест
13
Аткинсон
13
Аткинсон
14
Форрест
2
Смит
6
Сиббик
6
Сиббик
2
Смит
8
Грант
14
Девлин
14
Девлин
8
Грант
Остались в запасе
Хиберниан
Хартс
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
13
Росс Стюарт
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Хиберниан - Хартс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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