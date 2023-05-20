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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Абердин
Хартс - Абердин: обзор матча 20 мая 2023
Хартс
20.05.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Абердин
43'
Д. Джиннелли
56'
Л. Шенклэнд
31'
М. Поллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Абердин
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
П. Харинг
86'
79'
Замена
Д. Маркандай
️️️️
М. Уоткинс
Замена
А. Форрест
️️️️
Ю. Ода
77'
Замена
М. Смит
️️️️
Б. Маккей
76'
Замена
Д. Грант
️️️️
Д. Джиннелли
65'
60'
Замена
S. Morris
️️️️
К. Бэррон
60'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Д. Хайес
60'
Замена
Д. МакКензи
️️️️
A. MacDonald
ГОЛ! 2:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
А. Кокрейн
56'
52'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
49'
Желтая карточка
Б. Миовски
ГОЛ! 1:1!
Д. Джиннелли
Пас отдал
Б. Маккей
43'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Поллок
Пас отдал
Л. Кларксон
Желтая карточка
К. Девлин
25'
25'
Желтая карточка
М. Уоткинс
11'
Желтая карточка
Д. Хайес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Абердин
13
Келле Рос
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Абердин
1
Joe Lewis
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
14
Shayden Morris
ЦФ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
3-2-1-1-3
28
Кларк
13
Аткинсон
15
Роулес
6
Сиббик
14
Девлин
5
Харинг
20
Кокрейн
11
Джиннелли
10
Маккей
7
Шенклэнд
9
Ода
3-4-3
13
Рос
2
Ричардсон
5
Скейлз
2
7
Кларксон
18
Бэррон
17
Хайес
20
Рамадани
23
Уоткинс
6
Поллок
28
Миовски
10
Маккей
2
Смит
2
Смит
10
Маккей
5
Харинг
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
5
Харинг
11
Джиннелли
8
Грант
8
Грант
11
Джиннелли
9
Ода
14
Форрест
14
Форрест
9
Ода
2
3
МакКензи
3
МакКензи
2
17
Хайес
23
Данкан
23
Данкан
17
Хайес
23
Уоткинс
24
Маркандай
24
Маркандай
23
Уоткинс
18
Бэррон
14
14
18
Бэррон
Остались в запасе
Хартс
Абердин
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
1
Joe Lewis
ВР
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Остались в запасе
1
Joe Lewis
ВР
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хартс - Абердин
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
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