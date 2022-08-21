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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Хартс
Селтик - Хартс: обзор матча 21 августа 2022
Селтик
21.08.2022, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Хартс
13'
К. Фурухаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Хартс
90'
+1
Вторая желтая
Т. Сиббик
89'
Вторая желтая
А. Кокрейн
83'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
Замена
Г. Якумакис
️️️️
М. О'Райли
72'
Замена
А. Муй
️️️️
К. Фурухаси
71'
71'
Замена
К. Смит
️️️️
Г. Маккей-Стивен
65'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
А. Форрест
64'
Замена
Б. Маккей
️️️️
Л. Бойс
62'
Желтая карточка
А. Кокрейн
60'
Замена
М. Смит
️️️️
Э. Халидэй
Замена
Р. Хатате
️️️️
Д. Тернбулл
56'
55'
Желтая карточка
Т. Сиббик
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
55'
43'
Желтая карточка
Г. Маккей-Стивен
25'
Желтая карточка
Л. Бойс
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
14
Алан Форрест
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Селтик
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
14
Кэмерон Девлин
ЦП
21
Коннор Смит
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
4
Йенц
18
Юранович
33
О'Райли
42
МакГрегор
14
Тернбулл
7
Жота
7
Фурухаси
38
Маэда
4-3-3
13
Стюарт
6
Сиббик
15
Роулес
11
Халидэй
13
Аткинсон
11
Маккей-Стивен
5
Харинг
20
Кокрейн
11
Джиннелли
27
Бойс
14
Форрест
7
Фурухаси
13
Муй
13
Муй
7
Фурухаси
14
Тернбулл
5
Хатате
5
Хатате
14
Тернбулл
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
33
О'Райли
7
Якумакис
7
Якумакис
33
О'Райли
11
Халидэй
2
Смит
2
Смит
11
Халидэй
11
Маккей-Стивен
21
Смит
21
Смит
11
Маккей-Стивен
27
Бойс
10
Маккей
10
Маккей
27
Бойс
14
Форрест
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
14
Форрест
Остались в запасе
Селтик
Хартс
49
Джеймс Форрест
ПВ
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
14
Кэмерон Девлин
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Остались в запасе
14
Кэмерон Девлин
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Селтик - Хартс
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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