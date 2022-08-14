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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Данди Юнайтед
Хартс - Данди Юнайтед: обзор матча 14 августа 2022
Хартс
14.08.2022, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
1'
Л. Шенклэнд
48'
Б. Маккей
62'
Д. Грант
90+5'
Д. Джиннелли
71'
С. Флетчер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Данди Юнайтед
ГОЛ! 4:1!
Д. Джиннелли
90'
+5
87'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Б. Маккей
77'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
Д. Грант
77'
Замена
С. Кингсли
️️️️
А. Кокрейн
76'
71'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Флетчер
ГОЛ! 3:0!
Д. Грант
62'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
А. Форрест
58'
Замена
П. Харинг
️️️️
Л. Бойс
57'
54'
Желтая карточка
Д. МакГрат
52'
Замена
С. Флетчер
️️️️
M. Anim Cudjoe
52'
Замена
C. Sibbald
️️️️
C. Mulgrew
ГОЛ! 2:0!
Б. Маккей
Пас отдал
К. Роулес
48'
19'
Желтая карточка
M. Anim Cudjoe
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
К. Девлин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
1
Крейг Гордон
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
25
Райан Эдвардс
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
2
Kieran Freeman
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
2-4-3
2
Смит
15
Роулес
4
Хэлкетт
20
Кокрейн
8
Грант
10
Маккей
14
Девлин
7
Шенклэнд
14
Форрест
27
Бойс
2-1-1-5
1
4
16
Бехич
58
17
МакГрат
6
Харкс
33
45
6
32
Уотт
20
Кокрейн
3
Кингсли
3
Кингсли
20
Кокрейн
8
Грант
11
Халидэй
11
Халидэй
8
Грант
27
Бойс
5
Харинг
5
Харинг
27
Бойс
14
Форрест
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
14
Форрест
10
Маккей
11
Джиннелли
11
Джиннелли
10
Маккей
4
10
10
4
58
26
Флетчер
26
Флетчер
58
Остались в запасе
Хартс
Данди Юнайтед
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Kieran Freeman
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Kieran Freeman
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Хартс - Данди Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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