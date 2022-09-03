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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Хартс
Ливингстон - Хартс: обзор матча 03 сентября 2022
Ливингстон
03.09.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Хартс
28'
К. Монтано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Хартс
Замена
Д. Лонгридж
️️️️
К. Монтано
83'
83'
Замена
Ю. Хендерсон
️️️️
Э. Халидэй
Желтая карточка
С. Питтман
68'
65'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
65'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
С. Хамфрис
56'
Замена
П. Харинг
️️️️
Д. Грант
56'
Замена
А. Форрест
️️️️
Г. Маккей-Стивен
56'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
К. Девлин
Замена
Д. Баамбула
️️️️
Д. Пенрис
56'
Замена
K. Guthrie
️️️️
Э. Гонсалвеш
56'
52'
Желтая карточка
К. Девлин
Желтая карточка
Д. Холт
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Монтано
Пас отдал
Д. Холт
28'
Желтая карточка
С. Омеонга
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Ливингстон
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
5
Петер Харинг
ЦП
21
Коннор Смит
ЦП
11
Джош Джиннелли
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
2-3-5
30
Джордж
16
Келли
67
Обилейе
2
Девлин
8
Питтман
8
Холт
10
Гонсалвеш
26
Монтано
40
Омеонга
29
Пенрис
7
3-5-2
1
Гордон
6
Сиббик
11
Халидэй
3
Кингсли
14
Девлин
20
Кокрейн
10
Маккей
11
Маккей-Стивен
8
Грант
15
Нилсон
11
Хамфрис
10
Гонсалвеш
28
28
10
Гонсалвеш
29
Пенрис
7
Баамбула
7
Баамбула
29
Пенрис
26
Монтано
3
Лонгридж
3
Лонгридж
26
Монтано
8
Грант
5
Харинг
5
Харинг
8
Грант
11
Хамфрис
11
Джиннелли
11
Джиннелли
11
Хамфрис
14
Девлин
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
14
Девлин
11
Маккей-Стивен
14
Форрест
14
Форрест
11
Маккей-Стивен
11
Халидэй
20
Хендерсон
20
Хендерсон
11
Халидэй
Остались в запасе
Ливингстон
Хартс
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
21
Коннор Смит
ЦП
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
21
Коннор Смит
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Ливингстон - Хартс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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