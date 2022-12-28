Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Хартс
Сент-Джонстон - Хартс: обзор матча 28 декабря 2022
Сент-Джонстон
28.12.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Хартс
55'
С. Мэй (П)
79'
J. Murphy
14'
Л. Шенклэнд (П)
33'
А. Форрест
64'
Б. Маккей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Хартс
Желтая карточка
Л. Гордон
90'
+2
Желтая карточка
А. Митчелл
84'
ГОЛ! 2:3!
J. Murphy
Пас отдал
Л. Гордон
79'
77'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Д. Джиннелли
Замена
C. MacPherson
️️️️
Г. Кэри
70'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Р. МакГован
70'
Замена
К. Макленнан
️️️️
А. Кроуфорд
67'
Замена
J. Murphy
️️️️
Н. Кларк
65'
64'
ГОЛ! 1:3!
Б. Маккей
Пас отдал
К. Девлин
63'
Замена
Б. Маккей
️️️️
Д. Грант
63'
Замена
М. Смит
️️️️
А. Форрест
55'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Мэй
55'
Пенальти не реализован!
Г. Кэри
39'
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Форрест
Пас отдал
Э. Халидэй
Замена
А. Митчелл
️️️️
М. Хальберг
26'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Шенклэнд
Желтая карточка
Р. МакГован
13'
Желтая карточка
Г. Кэри
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
21
Али Кроуфорд
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
8
Даниэль Филлипс
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
33
Финлей Поллок
АП
10
Барри Маккей
ЦФ
4-3-1-2
31
Мэттьюз
3
Монтгомери
4
Консидайн
4
Гордон
5
МакГован
21
Кроуфорд
10
Кэри
5
Хальберг
7
Райт
10
Кларк
17
Мэй
3-1-3-2-1
28
Кларк
6
Сиббик
11
Халидэй
15
Роулес
14
Девлин
23
Снодграсс
8
Грант
20
Кокрейн
14
Форрест
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
10
Кэри
8
8
10
Кэри
5
Хальберг
15
Митчелл
15
Митчелл
5
Хальберг
5
МакГован
10
Уотерспун
10
Уотерспун
5
МакГован
21
Кроуфорд
11
Макленнан
11
Макленнан
21
Кроуфорд
10
Кларк
15
15
10
Кларк
14
Форрест
2
Смит
2
Смит
14
Форрест
11
Джиннелли
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
11
Джиннелли
8
Грант
10
Маккей
10
Маккей
8
Грант
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Хартс
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
33
Финлей Поллок
АП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
33
Финлей Поллок
АП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Хартс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
Все
Сент-Джонстон
Хартс
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+