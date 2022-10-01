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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Рейнджерс
Хартс - Рейнджерс: обзор матча 01 октября 2022
Хартс
01.10.2022, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 4
Завершен
Рейнджерс
6'
А. Чолак
30'
А. Чолак
76'
А. Морелос
90+1'
Р. Кент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Рейнджерс
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Р. Кент
Пас отдал
М. Тилльман
79'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Р. Матондо
76'
ГОЛ! 0:3!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Тавернье
Желтая карточка
С. Хамфрис
66'
63'
Замена
М. Тилльман
️️️️
С. Эрфилд
63'
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
Замена
Д. Грант
️️️️
О. Киомурцоглу
61'
46'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
Б. Дэвис
46'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Р. Джек
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Б. Маккей
46'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
С. Кингсли
46'
Замена
П. Харинг
️️️️
А. Форрест
44'
Красная карточка
К. Девлин
39'
36'
Желтая карточка
Д. Тавернье
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Чолак
Пас отдал
Р. Матондо
14'
Желтая карточка
Б. Дэвис
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Чолак
Пас отдал
Р. Кент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
2-1-2-1-3
1
Гордон
3
Кингсли
15
Нилсон
14
Девлин
20
Кокрейн
14
Киомурцоглу
14
Форрест
7
Шенклэнд
10
Маккей
11
Хамфрис
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
6
Дэвис
3
Баришич
37
Эрфилд
6
Ландстрем
8
Джек
39
Матондо
77
Кент
14
Чолак
3
Кингсли
11
Халидэй
11
Халидэй
3
Кингсли
14
Форрест
5
Харинг
5
Харинг
14
Форрест
14
Киомурцоглу
8
Грант
8
Грант
14
Киомурцоглу
10
Маккей
23
Снодграсс
23
Снодграсс
10
Маккей
6
Дэвис
6
Сэндс
6
Сэндс
6
Дэвис
8
Джек
10
Дэвис
10
Дэвис
8
Джек
37
Эрфилд
10
Тилльман
10
Тилльман
37
Эрфилд
39
Матондо
10
Сакала
10
Сакала
39
Матондо
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
Остались в запасе
Хартс
Рейнджерс
13
Росс Стюарт
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
11
Джош Джиннелли
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
11
Джош Джиннелли
ЛВ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Хартс - Рейнджерс
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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