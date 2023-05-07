Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Селтик
Хартс - Селтик: обзор матча 07 мая 2023
Хартс
07.05.2023, воскресенье, 16:15
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Селтик
67'
К. Фурухаси
80'
Х. О
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Селтик
86'
Замена
Т. Ивата
️️️️
Р. Хатате
Замена
Д. Грант
️️️️
Б. Маккей
82'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Д. Джиннелли
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
Х. О
Пас отдал
А. Муй
80'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Жота
79'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
К. Девлин
74'
70'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
70'
Замена
А. Муй
️️️️
М. О'Райли
67'
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Р. Хатате
45'
+5
Желтая карточка
М. О'Райли
Замена
С. Кингсли
️️️️
Ю. Ода
45'
+2
Красная карточка
А. Кокрейн
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
18
Босун Лаваль
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
3-2-1-1-3
28
Кларк
5
Хилл
15
Роулес
6
Сиббик
14
Девлин
5
Харинг
20
Кокрейн
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
9
Ода
10
Маккей
4-3-2-1
1
Харт
56
Ролстон
15
Старфельт
4
Кобаяси
32
Тэйлор
42
МакГрегор
33
О'Райли
5
Хатате
7
Фурухаси
7
Жота
38
Маэда
9
Ода
3
Кингсли
3
Кингсли
9
Ода
14
Девлин
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
14
Девлин
10
Маккей
8
Грант
8
Грант
10
Маккей
11
Джиннелли
11
Хамфрис
11
Хамфрис
11
Джиннелли
7
Жота
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Жота
5
Хатате
24
Ивата
24
Ивата
5
Хатате
33
О'Райли
13
Муй
13
Муй
33
О'Райли
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
Остались в запасе
Хартс
Селтик
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
14
Алан Форрест
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
18
Босун Лаваль
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
14
Алан Форрест
ЛВ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
18
Босун Лаваль
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Хартс - Селтик
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Тайнкасл
Новости команд
Все
Хартс
Селтик
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+