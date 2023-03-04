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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Сент-Джонстон
Хартс - Сент-Джонстон: обзор матча 04 марта 2023
Хартс
04.03.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
21'
Д. Джиннелли
63'
Д. Джиннелли
73'
Д. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Сент-Джонстон
87'
Замена
T. Gallacher
️️️️
А. Монтгомери
Замена
А. Форрест
️️️️
М. Смит
87'
Замена
К. Девлин
️️️️
Б. Маккей
78'
Замена
Г. Куоль
️️️️
Д. Джиннелли
78'
76'
Замена
J. Murphy
️️️️
Г. Кэри
75'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
М. Хальберг
75'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
С. Мэй
ГОЛ! 3:0!
Д. Грант
Пас отдал
Б. Маккей
73'
71'
Замена
З. Радден
️️️️
К. Макленнан
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
А. Кокрейн
71'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
Р. Снодграсс
70'
ГОЛ! 2:0!
Д. Джиннелли
Пас отдал
Б. Маккей
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Джиннелли
Пас отдал
Д. Грант
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
8
Джордж Грант
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
11
Коннор Макленнан
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
36
Гаранг Куоль
ПВ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Сент-Джонстон
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
3-3-1-2
2
Смит
5
Хилл
15
Роулес
3
Кингсли
8
Грант
20
Кокрейн
23
Снодграсс
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
10
Маккей
3-2-2-2-1
31
Мэттьюз
15
Митчелл
4
Гордон
8
2
Браун
3
Монтгомери
5
Хальберг
10
Кэри
11
Макленнан
7
Райт
17
Мэй
23
Снодграсс
11
Халидэй
11
Халидэй
23
Снодграсс
20
Кокрейн
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
20
Кокрейн
10
Маккей
14
Девлин
14
Девлин
10
Маккей
2
Смит
14
Форрест
14
Форрест
2
Смит
11
Джиннелли
36
Куоль
36
Куоль
11
Джиннелли
5
Хальберг
10
Уотерспун
10
Уотерспун
5
Хальберг
3
Монтгомери
3
3
3
Монтгомери
10
Кэри
15
15
10
Кэри
11
Макленнан
7
Радден
7
Радден
11
Макленнан
17
Мэй
9
Бэйр
9
Бэйр
17
Мэй
Остались в запасе
Хартс
Сент-Джонстон
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
20
Ross Sinclair
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Остались в запасе
20
Ross Sinclair
ЦФ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Хартс - Сент-Джонстон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
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