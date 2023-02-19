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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Хартс
Мазервелл - Хартс: обзор матча 19 февраля 2023
Мазервелл
19.02.2023, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Хартс
40'
Д. Обика
46'
Б. Спиттал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Хартс
Замена
R. Danzaki
️️️️
Б. Спиттал
89'
Замена
B. Mugabi
️️️️
К. Батчер
89'
85'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
Ш. Госс
83'
78'
Замена
Ю. Ода
️️️️
А. Кокрейн
Желтая карточка
Д. Ферлонг
71'
60'
Замена
Г. Куоль
️️️️
С. Хамфрис
60'
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
Д. Хилл
59'
Замена
А. Форрест
️️️️
М. Смит
ГОЛ! 2:0!
Б. Спиттал
46'
46'
Замена
Д. Грант
️️️️
К. Девлин
ГОЛ! 1:0!
Д. Обика
Пас отдал
Ш. Госс
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
66
Калум Батчер
ЦФ
22
Макс Джонстон
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Майкл Смит
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
77
Riku Danzaki
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
9
Ютаро Ода
ЦФ
3-2-5
31
Келли
16
МакГинн
17
Кейси
29
Ферлонг
16
Госс
16
Спиттал
22
Джонстон
9
Обика
99
ван Веен
8
66
Батчер
3-1-2-3
28
Кларк
6
Сиббик
3
Кингсли
5
Хилл
14
Девлин
23
Снодграсс
20
Кокрейн
7
Шенклэнд
10
Маккей
11
Хамфрис
66
Батчер
15
15
66
Батчер
16
Госс
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
16
Госс
16
Спиттал
77
77
16
Спиттал
5
Хилл
13
Аткинсон
13
Аткинсон
5
Хилл
14
Девлин
8
Грант
8
Грант
14
Девлин
2
Смит
14
Форрест
14
Форрест
2
Смит
11
Хамфрис
36
Куоль
36
Куоль
11
Хамфрис
20
Кокрейн
9
Ода
9
Ода
20
Кокрейн
Остались в запасе
Мазервелл
Хартс
1
Aston Oxborough
ВР
8
Каллум Слаттери
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
13
Росс Стюарт
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
8
Каллум Слаттери
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Мазервелл - Хартс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
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