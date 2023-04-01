Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Хартс
Килмарнок - Хартс: обзор матча 01 апреля 2023
Килмарнок
01.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Хартс
22'
Д. Армстронг (П)
45'
К. Доидж
7'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Хартс
Замена
А. Пауэр
️️️️
Д. Уотсон
88'
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
Д. Армстронг
88'
87'
Желтая карточка
М. Смит
Желтая карточка
Л. Чемберс
81'
80'
Замена
Ю. Ода
️️️️
Д. Джиннелли
Замена
Б. Лайонс
️️️️
К. Доидж
79'
67'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
А. Форрест
66'
Замена
А. Кокрейн
️️️️
С. Кингсли
Замена
Л. Чемберс
️️️️
Д. Джонс
62'
Красная карточка
Р. МакКензи
60'
55'
Желтая карточка
С. Кингсли
Желтая карточка
Л. Доннелли
50'
Желтая карточка
Р. МакКензи
49'
46'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
З. Кларк
46'
Замена
Б. Маккей
️️️️
О. Киомурцоглу
ГОЛ! 2:1!
К. Доидж
Пас отдал
Д. Армстронг
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Армстронг
22'
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шенклэнд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Лайам Доннелли
ОП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
26
Джо Райт
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Майкл Смит
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
9
Ютаро Ода
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
1-1-1-1-5
24
23
Майо
4
Доннелли
11
Джонс
77
Армстронг
12
Уотсон
9
Вассел
27
Доидж
7
МакКензи
3
3-1-2-2-1
28
Кларк
6
Сиббик
15
Роулес
3
Кингсли
14
Киомурцоглу
23
Снодграсс
8
Грант
14
Форрест
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
11
Джонс
44
Чемберс
44
Чемберс
11
Джонс
77
Армстронг
3
Тэйлор
3
Тэйлор
77
Армстронг
12
Уотсон
4
Пауэр
4
Пауэр
12
Уотсон
27
Доидж
8
Лайонс
8
Лайонс
27
Доидж
28
Кларк
13
Стюарт
13
Стюарт
28
Кларк
3
Кингсли
20
Кокрейн
20
Кокрейн
3
Кингсли
11
Джиннелли
9
Ода
9
Ода
11
Джиннелли
14
Форрест
11
Хамфрис
11
Хамфрис
14
Форрест
14
Киомурцоглу
10
Маккей
10
Маккей
14
Киомурцоглу
Остались в запасе
Килмарнок
Хартс
1
Zachary Hemming
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
Остались в запасе
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Килмарнок - Хартс
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
Новости команд
Все
Килмарнок
Хартс
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+