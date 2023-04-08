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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Сент-Миррен
Хартс - Сент-Миррен: обзор матча 08 апреля 2023
Хартс
08.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Миррен
52'
К. Мэйн
57'
М. О'Хара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Сент-Миррен
90'
+5
Замена
Р. Флинн
️️️️
А. Гогич
90'
Замена
Г. Килти
️️️️
К. Баккус
Желтая карточка
К. Роулес
86'
84'
Желтая карточка
А. Гогич
Замена
П. Харинг
️️️️
К. Девлин
76'
Замена
Б. Маккей
️️️️
А. Форрест
76'
75'
Замена
А. Грейв
️️️️
Т. Уотт
75'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Ч. Данн
68'
Желтая карточка
Ч. Данн
67'
Желтая карточка
С. Тансер
Вторая желтая
Р. Снодграсс
62'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Э. Халидэй
59'
Замена
А. Кокрейн
️️️️
М. Смит
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. О'Хара
Пас отдал
К. Мэйн
52'
ГОЛ! 0:1!
К. Мэйн
Желтая карточка
М. Смит
50'
46'
Замена
С. Тансер
️️️️
Т. Смолл
Желтая карточка
Р. Снодграсс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Кеану Баккус
ОП
32
Тони Уотт
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хартс
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
5
Петер Харинг
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
17
Скотт Тансер
ЛЗ
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Райан Флинн
ЦП
11
Грег Килти
ЦП
21
Алекс Грейв
ЦФ
9
Киран Оффорд
ЦФ
4-1-2-1-1
2
Смит
11
Халидэй
3
Кингсли
5
Хилл
15
Роулес
14
Девлин
8
Грант
23
Снодграсс
14
Форрест
7
Шенклэнд
3-4-2
31
Карсон
18
Данн
5
О'Хара
5
Шонесси
22
Фрэйзер
13
Гогич
25
Баккус
11
Смолл
30
Мэйн
32
Уотт
14
Девлин
5
Харинг
5
Харинг
14
Девлин
2
Смит
20
Кокрейн
20
Кокрейн
2
Смит
11
Халидэй
11
Хамфрис
11
Хамфрис
11
Халидэй
14
Форрест
10
Маккей
10
Маккей
14
Форрест
11
Смолл
17
Тансер
17
Тансер
11
Смолл
18
Данн
31
Галлахер
31
Галлахер
18
Данн
13
Гогич
8
Флинн
8
Флинн
13
Гогич
25
Баккус
11
Килти
11
Килти
25
Баккус
32
Уотт
21
Грейв
21
Грейв
32
Уотт
Остались в запасе
Хартс
Сент-Миррен
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
36
Гаранг Куоль
ПВ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
36
Гаранг Куоль
ПВ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
9
Киран Оффорд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Хартс - Сент-Миррен
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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