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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Хартс
Хиберниан - Хартс: обзор матча 15 апреля 2023
Хиберниан
15.04.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Хартс
67'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Хартс
90'
+2
Желтая карточка
Т. Сиббик
Желтая карточка
П. Хэнлон
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
90'
+2
89'
Желтая карточка
С. Кингсли
Замена
Л. Миллер
️️️️
Д. Ньюэлл
88'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
С. Джей Иган-Райли
88'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
78'
77'
Желтая карточка
А. Кокрейн
75'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Д. Грант
75'
Замена
А. Кокрейн
️️️️
Э. Халидэй
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
К. Нисбет
75'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Дойл-Хейз
72'
ГОЛ! 1:0!
К. Нисбет
67'
62'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
А. Форрест
Желтая карточка
К. Кадден
61'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
21'
20'
Желтая карточка
К. Девлин
Желтая карточка
С. Джей Иган-Райли
10'
5'
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
М. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Майкл Смит
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
5
Петер Харинг
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
16
Стивенсон
2
Фиш
4
Хэнлон
4
Иган-Райли
8
Джегго
31
Дойл-Хейз
11
Ньюэлл
28
Кадден
27
Йуан
15
Нисбет
4-1-1-1-2
28
Кларк
6
Сиббик
3
Кингсли
11
Халидэй
15
Роулес
14
Девлин
8
Грант
14
Форрест
7
Шенклэнд
10
Маккей
11
Ньюэлл
12
Миллер
12
Миллер
11
Ньюэлл
31
Дойл-Хейз
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
4
Иган-Райли
20
Хендерсон
20
Хендерсон
4
Иган-Райли
15
Нисбет
9
Кухаревич
9
Кухаревич
15
Нисбет
2
Смит
13
Аткинсон
13
Аткинсон
2
Смит
8
Грант
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
8
Грант
11
Халидэй
20
Кокрейн
20
Кокрейн
11
Халидэй
14
Форрест
11
Хамфрис
11
Хамфрис
14
Форрест
Остались в запасе
Хиберниан
Хартс
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
13
Росс Стюарт
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
36
Гаранг Куоль
ПВ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Петер Харинг
ОП
36
Гаранг Куоль
ПВ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Хиберниан - Хартс
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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