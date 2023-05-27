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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Хиберниан
Хартс - Хиберниан: обзор матча 27 мая 2023
Хартс
27.05.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Хиберниан
8'
Ю. Ода
31'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Хиберниан
Замена
Э. Халидэй
️️️️
Д. Джиннелли
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
М. Девлин
Желтая карточка
Н. Аткинсон
90'
+4
90'
+1
Замена
М. Девлин
️️️️
Э. Хендерсон
90'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
89'
Замена
А. Форрест
️️️️
Ю. Ода
76'
63'
Желтая карточка
К. Кадден
56'
Замена
М. Чабрая
️️️️
Л. Стивенсон
51'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Дойл-Хейз
46'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Л. Миллер
46'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Д. Джегго
31'
ГОЛ! 1:1!
К. Нисбет
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Б. Маккей
31'
Красная карточка
А. Кокрейн
29'
24'
Желтая карточка
Л. Стивенсон
21'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
П. Харинг
18'
Желтая карточка
Д. Хилл
9'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ода
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
3-2-1-1-3
28
Кларк
5
Хилл
15
Роулес
13
Аткинсон
14
Девлин
5
Харинг
20
Кокрейн
11
Джиннелли
10
Маккей
7
Шенклэнд
9
Ода
4-4-2
1
Маршалл
2
Фиш
4
Хэнлон
12
Миллер
16
Стивенсон
28
Кадден
31
Дойл-Хейз
11
Ньюэлл
8
Джегго
27
Йуан
15
Нисбет
11
Джиннелли
11
Халидэй
11
Халидэй
11
Джиннелли
10
Маккей
6
Сиббик
6
Сиббик
10
Маккей
5
Харинг
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
5
Харинг
9
Ода
14
Форрест
14
Форрест
9
Ода
16
Стивенсон
5
Чабрая
5
Чабрая
16
Стивенсон
Хендерсон
5
Девлин
5
Девлин
Хендерсон
31
Дойл-Хейз
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
12
Миллер
20
Хендерсон
20
Хендерсон
12
Миллер
8
Джегго
13
МакКирди
13
МакКирди
8
Джегго
Остались в запасе
Хартс
Хиберниан
2
Майкл Смит
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
13
Murray Johnson
ВР
33
Роки Бушири
ЦЗ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
2
Майкл Смит
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
33
Роки Бушири
ЦЗ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Хартс - Хиберниан
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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