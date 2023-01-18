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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Абердин
Хартс - Абердин: обзор матча 18 января 2023
Хартс
18.01.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 0
Завершен
Абердин
15'
Г. Шинни (АГ)
28'
М. Смит
40'
Л. Шенклэнд (П)
45+1'
Д. Джиннелли
62'
К. Девлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Абердин
Замена
Ю. Ода
️️️️
Р. Снодграсс
85'
Замена
А. Форрест
️️️️
М. Смит
84'
Замена
С. Кингсли
️️️️
Т. Сиббик
75'
72'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Дюк
71'
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
М. Кеннеди
Замена
Д. Грант
️️️️
Б. Маккей
65'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Д. Джиннелли
65'
ГОЛ! 5:0!
К. Девлин
62'
61'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Б. Миовски
61'
Замена
П. Мислович
️️️️
Л. Кларксон
Желтая карточка
К. Роулес
55'
54'
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Д. Хайес
ГОЛ! 4:0!
Д. Джиннелли
Пас отдал
Л. Шенклэнд
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Шенклэнд
40'
39'
Желтая карточка
Дюк
ГОЛ! 2:0!
М. Смит
Пас отдал
Т. Сиббик
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Шинни
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Майкл Смит
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Абердин
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
36
Альфи Бавидж
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
23
Патрик Мислович
ЦФ
3-1-2-1-2
28
Кларк
15
Роулес
5
Хилл
6
Сиббик
14
Девлин
20
Кокрейн
23
Снодграсс
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
10
Маккей
4-4-2
1
Льюис
2
МакКрори
5
Скейлз
4
Шинни
15
Коулсон
20
Рамадани
7
Кларксон
17
Хайес
10
Кеннеди
11
Дюк
28
Миовски
6
Сиббик
3
Кингсли
3
Кингсли
6
Сиббик
10
Маккей
8
Грант
8
Грант
10
Маккей
2
Смит
14
Форрест
14
Форрест
2
Смит
11
Джиннелли
11
Хамфрис
11
Хамфрис
11
Джиннелли
23
Снодграсс
9
Ода
9
Ода
23
Снодграсс
10
Кеннеди
2
Ричардсон
2
Ричардсон
10
Кеннеди
17
Хайес
17
Бесуйен
17
Бесуйен
17
Хайес
11
Дюк
23
Уоткинс
23
Уоткинс
11
Дюк
28
Миовски
23
Данкан
23
Данкан
28
Миовски
7
Кларксон
23
Мислович
23
Мислович
7
Кларксон
Остались в запасе
Хартс
Абердин
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Главный тренер
Робби Нейлсон
21
Данте Полвара
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
36
Альфи Бавидж
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Остались в запасе
21
Данте Полвара
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
36
Альфи Бавидж
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хартс - Абердин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
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