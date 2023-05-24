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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хартс
Рейнджерс - Хартс: обзор матча 24 мая 2023
Рейнджерс
24.05.2023, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 4 тур
2 : 2
Завершен
Хартс
45+3'
Т. Кантвелл
47'
Ф. Сакала
1'
Л. Шенклэнд
90+4'
Г. Куоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Хартс
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Г. Куоль
Замена
А. Лоури
️️️️
Ф. Сакала
90'
83'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
П. Харинг
83'
Замена
Г. Куоль
️️️️
А. Форрест
Замена
С. Райт
️️️️
А. Морелос
82'
Замена
Р. Джек
️️️️
Н. Раскин
81'
80'
Желтая карточка
М. Смит
70'
Замена
Б. Маккей
️️️️
К. Девлин
Замена
Р. Матондо
️️️️
Л. Кинг
66'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Г. Камара
66'
63'
Желтая карточка
К. Роулес
61'
Замена
М. Смит
️️️️
Ю. Ода
Желтая карточка
А. Морелос
58'
Желтая карточка
Р. Йилмаз
55'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Сакала
47'
45'
+5
Желтая карточка
Д. Джиннелли
ГОЛ! 1:1!
Т. Кантвелл
45'
+3
Желтая карточка
А. МакГрегор
38'
1'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Д. Джиннелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
5
Петер Харинг
ОП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
10
Янис Хаджи
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
10
Барри Маккей
ЦФ
4-3-1-2
1
МакГрегор
4
Суттар
38
Кинг
33
Йилмаз
2
Тавернье
6
Ландстрем
43
Раскин
18
Камара
10
Кантвелл
9
Морелос
10
Сакала
4-2-2-2
28
Кларк
13
Аткинсон
15
Роулес
5
Хилл
6
Сиббик
14
Девлин
5
Харинг
11
Джиннелли
14
Форрест
9
Ода
7
Шенклэнд
18
Камара
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Камара
43
Раскин
8
Джек
8
Джек
43
Раскин
10
Сакала
11
Лоури
11
Лоури
10
Сакала
9
Морелос
11
Райт
11
Райт
9
Морелос
38
Кинг
39
Матондо
39
Матондо
38
Кинг
9
Ода
2
Смит
2
Смит
9
Ода
5
Харинг
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
5
Харинг
14
Форрест
36
Куоль
36
Куоль
14
Форрест
14
Девлин
10
Маккей
10
Маккей
14
Девлин
Остались в запасе
Рейнджерс
Хартс
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Янис Хаджи
АП
Главный тренер
Майкл Бил
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Янис Хаджи
АП
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Рейнджерс - Хартс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
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