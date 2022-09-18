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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Хартс
Мазервелл - Хартс: обзор матча 18 сентября 2022
Мазервелл
18.09.2022, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Хартс
50'
А. Форрест
90'
А. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Хартс
Желтая карточка
П. МакГинн
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
М. Смит
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Форрест
Пас отдал
Н. Аткинсон
79'
Желтая карточка
А. Форрест
Желтая карточка
С. МакКинстри
75'
73'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Б. Маккей
73'
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
Э. Халидэй
Замена
L. Moult
️️️️
Р. Тирни
67'
Замена
B. Mugabi
️️️️
Р. Лами
67'
64'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
К. Девлин
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Форрест
Замена
С. МакКинстри
️️️️
Р. Ааронс
45'
+2
39'
Замена
П. Харинг
️️️️
А. Кокрейн
Желтая карточка
Р. Ааронс
37'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
J. Efford
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
31
Louis Moult
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
3-2-5
31
Келли
16
МакГинн
5
Лами
22
26
Тирни
16
Спиттал
24
Пенни
99
ван Веен
28
16
Госс
15
3-1-2-1-2
1
Гордон
15
Нилсон
11
Халидэй
3
Кингсли
14
Девлин
20
Кокрейн
14
Киомурцоглу
14
Форрест
7
Шенклэнд
10
Маккей
5
Лами
15
15
5
Лами
Ааронс
39
МакКинстри
39
МакКинстри
Ааронс
28
17
Ааронс
17
Ааронс
28
26
Тирни
31
31
26
Тирни
10
Маккей
6
Сиббик
6
Сиббик
10
Маккей
11
Халидэй
13
Аткинсон
13
Аткинсон
11
Халидэй
20
Кокрейн
5
Харинг
5
Харинг
20
Кокрейн
14
Девлин
23
Снодграсс
23
Снодграсс
14
Девлин
Остались в запасе
Мазервелл
Хартс
1
Aston Oxborough
ВР
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
13
Росс Стюарт
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
11
Джош Джиннелли
ЛВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
38
Леннон Миллер
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
11
Джош Джиннелли
ЛВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Мазервелл - Хартс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
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