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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Хартс
Килмарнок - Хартс: обзор матча 09 октября 2022
Килмарнок
09.10.2022, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Хартс
47'
C. Stokes
59'
К. Лафферти
62'
С. Хамфрис
90+4'
Н. Аткинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Хартс
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Н. Аткинсон
87'
Замена
Л. Нилсон
️️️️
Э. Халидэй
Замена
Б. Лайонс
️️️️
B. Alston
87'
Желтая карточка
К. Доидж
82'
79'
Желтая карточка
С. Кингсли
Замена
Д. Райт
️️️️
C. Stokes
78'
70'
Замена
Д. Грант
️️️️
О. Киомурцоглу
Замена
К. Доидж
️️️️
К. Лафферти
67'
Замена
О. Шоу
️️️️
Д. Джонс
66'
62'
ГОЛ! 2:1!
С. Хамфрис
Пас отдал
Р. Снодграсс
ГОЛ! 2:0!
К. Лафферти
59'
Желтая карточка
Д. Армстронг
57'
ГОЛ! 1:0!
C. Stokes
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
14
Бен Кризен
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
21
Коннор Смит
АП
2-5-3
1
23
Майо
3
Тэйлор
11
Джонс
4
Пауэр
10
77
Армстронг
14
Кризен
9
Лафферти
7
МакКензи
14
3-3-1-3
1
Гордон
13
Аткинсон
11
Халидэй
3
Кингсли
23
Снодграсс
14
Киомурцоглу
20
Кокрейн
14
Форрест
11
Хамфрис
10
Маккей
7
Шенклэнд
14
26
Райт
26
Райт
14
10
8
Лайонс
8
Лайонс
10
11
Джонс
18
Шоу
18
Шоу
11
Джонс
9
Лафферти
27
Доидж
27
Доидж
9
Лафферти
11
Халидэй
15
Нилсон
15
Нилсон
11
Халидэй
14
Киомурцоглу
8
Грант
8
Грант
14
Киомурцоглу
Остались в запасе
Килмарнок
Хартс
24
Sam Walker
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
21
Коннор Смит
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
21
Коннор Смит
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Килмарнок - Хартс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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