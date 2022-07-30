Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Росс Каунти
Хартс - Росс Каунти: обзор матча 30 июля 2022
Хартс
30.07.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Росс Каунти
59'
А. Форрест
77'
Б. Маккей
79'
Д. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Росс Каунти
81'
Замена
К. Джонсон
️️️️
К. Рэндалл
Желтая карточка
Д. Грант
80'
79'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уайт
Пас отдал
Д. Болдуин
Замена
Э. Халидэй
️️️️
Б. Маккей
78'
Замена
К. Девлин
️️️️
А. Форрест
78'
ГОЛ! 2:0!
Б. Маккей
Пас отдал
А. Кокрейн
77'
76'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Д. Самуэль
Замена
Л. Бойс
️️️️
Л. Шенклэнд
71'
67'
Желтая карточка
Б. Паррингтон
64'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Симс
ГОЛ! 1:0!
А. Форрест
Пас отдал
А. Кокрейн
59'
52'
Желтая карточка
Д. Болдуин
Замена
Д. Грант
️️️️
Н. Аткинсон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
1
Крейг Гордон
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
5
Петер Харинг
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
14
Алан Форрест
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
11
Овура Эдвардс
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
21
Коннор Смит
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
31
Ян Дханда
АП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
3
Джордж Хармон
ЦФ
22
Каллум Джонсон
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
4-3-2
2
Смит
6
Сиббик
4
Хэлкетт
15
Роулес
13
Аткинсон
5
Харинг
20
Кокрейн
10
Маккей
7
Шенклэнд
14
Форрест
1-2-5
1
Лэйдлоу
14
Паррингтон
11
Симс
22
Тиллсон
9
Самуэль
8
Рэндалл
20
Болдуин
4
Яковитти
18
Каллахан
10
Маккей
11
Халидэй
11
Халидэй
10
Маккей
13
Аткинсон
8
Грант
8
Грант
13
Аткинсон
14
Форрест
14
Девлин
14
Девлин
14
Форрест
7
Шенклэнд
27
Бойс
27
Бойс
7
Шенклэнд
11
Симс
31
Дханда
31
Дханда
11
Симс
8
Рэндалл
22
Джонсон
22
Джонсон
8
Рэндалл
9
Самуэль
10
Уайт
10
Уайт
9
Самуэль
Остались в запасе
Хартс
Росс Каунти
13
Росс Стюарт
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
21
Коннор Смит
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
3
Джордж Хармон
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
21
Коннор Смит
ЦП
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Остались в запасе
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
3
Джордж Хармон
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Хартс - Росс Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Тайнкасл
Новости команд
Все
Хартс
Росс Каунти
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+