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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Рейнджерс
Хартс - Рейнджерс: обзор матча 01 февраля 2023
Хартс
01.02.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Рейнджерс
9'
А. Морелос
34'
М. Тилльман
68'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Рейнджерс
Желтая карточка
А. Кокрейн
90'
+6
89'
Замена
А. Лоури
️️️️
Д. Ландстрем
84'
Замена
С. Райт
️️️️
Ф. Сакала
Желтая карточка
Р. Снодграсс
80'
76'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Морелос
76'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
Р. Кент
75'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
75'
Замена
Р. Джек
️️️️
М. Тилльман
74'
Желтая карточка
Б. Баришич
Замена
Ю. Ода
️️️️
Д. Джиннелли
72'
68'
ГОЛ! 0:3!
А. Морелос
Пас отдал
Ф. Сакала
51'
Желтая карточка
Р. Кент
Замена
А. Форрест
️️️️
Д. Хилл
46'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Г. Куоль
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
М. Тилльман
Пас отдал
К. Голдсон
Желтая карточка
Д. Хилл
32'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Кент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
36
Гаранг Куоль
ПВ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
47
Bobby McLuckie
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-2-2-2
28
Кларк
15
Роулес
3
Кингсли
5
Хилл
6
Сиббик
20
Кокрейн
23
Снодграсс
11
Джиннелли
36
Куоль
10
Маккей
7
Шенклэнд
4-2-2-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Дэвис
6
Голдсон
3
Баришич
18
Камара
6
Ландстрем
10
Тилльман
77
Кент
10
Сакала
9
Морелос
36
Куоль
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
36
Куоль
5
Хилл
14
Форрест
14
Форрест
5
Хилл
11
Джиннелли
9
Ода
9
Ода
11
Джиннелли
10
Тилльман
8
Джек
8
Джек
10
Тилльман
6
Ландстрем
11
Лоури
11
Лоури
6
Ландстрем
10
Сакала
11
Райт
11
Райт
10
Сакала
77
Кент
10
Кантвелл
10
Кантвелл
77
Кент
9
Морелос
14
Чолак
14
Чолак
9
Морелос
Остались в запасе
Хартс
Рейнджерс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
47
Bobby McLuckie
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
47
Bobby McLuckie
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Хартс - Рейнджерс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
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