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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Росс Каунти
Хартс - Росс Каунти: обзор матча 22 апреля 2023
Хартс
22.04.2023, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
6 : 1
Завершен
Росс Каунти
17'
А. Кокрейн
22'
Д. Джиннелли
28'
Л. Шенклэнд
45+7'
Л. Шенклэнд (П)
57'
Д. Джиннелли
59'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Росс Каунти
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Д. Тиллсон
Замена
Э. Халидэй
️️️️
Л. Шенклэнд
75'
Замена
Д. Грант
️️️️
П. Харинг
75'
67'
Замена
К. Уотсон
️️️️
Д. Симс
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
К. Девлин
67'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Д. Джиннелли
66'
ГОЛ! 6:0!
Л. Шенклэнд
59'
Замена
Д. Хилл
️️️️
Н. Аткинсон
58'
ГОЛ! 5:0!
Д. Джиннелли
Пас отдал
А. Кокрейн
57'
46'
Замена
Д. Болдуин
️️️️
Д. Канкола
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Л. Шенклэнд
45'
+7
38'
Желтая карточка
К. Рэндалл
ГОЛ! 3:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
А. Кокрейн
28'
ГОЛ! 2:0!
Д. Джиннелли
Пас отдал
К. Девлин
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Кокрейн
Пас отдал
Д. Джиннелли
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
22
Виктор Лотури
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
15
Симон Маррей
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
20
Джек Болдуин
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
31
Ян Дханда
АП
11
Овура Эдвардс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
3-2-1-1-3
28
Кларк
6
Сиббик
15
Роулес
13
Аткинсон
5
Харинг
14
Девлин
20
Кокрейн
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
10
Маккей
9
Ода
4-1-2-1-2
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
30
Смит
4
Яковитти
3
Хармон
42
Кенне
22
Лотури
18
Канкола
11
Симс
10
Уайт
15
Маррей
13
Аткинсон
5
Хилл
5
Хилл
13
Аткинсон
7
Шенклэнд
11
Халидэй
11
Халидэй
7
Шенклэнд
14
Девлин
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
14
Девлин
5
Харинг
8
Грант
8
Грант
5
Харинг
11
Джиннелли
11
Хамфрис
11
Хамфрис
11
Джиннелли
18
Канкола
20
Болдуин
20
Болдуин
18
Канкола
11
Симс
15
Уотсон
15
Уотсон
11
Симс
Остались в запасе
Хартс
Росс Каунти
13
Росс Стюарт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
1
Росс Мунро
ВР
22
Джордан Тиллсон
ОП
31
Ян Дханда
АП
11
Овура Эдвардс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
22
Джордан Тиллсон
ОП
31
Ян Дханда
АП
11
Овура Эдвардс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Хартс - Росс Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
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