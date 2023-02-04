Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Данди Юнайтед
Хартс - Данди Юнайтед: обзор матча 04 февраля 2023
Хартс
04.02.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
71'
Л. Шенклэнд
77'
А. Кокрейн
90+8'
С. Хамфрис
9'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Данди Юнайтед
ГОЛ! 3:1!
С. Хамфрис
90'
+8
Желтая карточка
Г. Куоль
90'
+7
Желтая карточка
Д. Джиннелли
90'
+6
Вторая желтая
Д. Джиннелли
90'
+6
Замена
Л. Нилсон
️️️️
С. Кингсли
88'
Желтая карточка
С. Кингсли
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Кокрейн
Пас отдал
Б. Маккей
77'
ГОЛ! 1:1!
Л. Шенклэнд
71'
Замена
Г. Куоль
️️️️
К. Роулес
69'
Замена
А. Кокрейн
️️️️
Д. Хилл
68'
Замена
Д. Грант
️️️️
Э. Халидэй
61'
51'
Замена
A. Djoum
️️️️
P. Pawlett
Желтая карточка
С. Хамфрис
48'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
А. Форрест
46'
29'
Красная карточка
Р. Эдвардс
22'
Желтая карточка
C. Sibbald
13'
Желтая карточка
P. Pawlett
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Данди Юнайтед
2
Лоик Айина
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
3-2-1-2-2
28
Кларк
3
Кингсли
5
Хилл
11
Халидэй
15
Роулес
6
Сиббик
23
Снодграсс
11
Джиннелли
14
Форрест
10
Маккей
7
Шенклэнд
4-1-1-4
1
25
Эдвардс
33
10
4
63
Левитт
17
МакГрат
45
21
Нисканен
33
26
Флетчер
3
Кингсли
15
Нилсон
15
Нилсон
3
Кингсли
5
Хилл
20
Кокрейн
20
Кокрейн
5
Хилл
11
Халидэй
8
Грант
8
Грант
11
Халидэй
15
Роулес
36
Куоль
36
Куоль
15
Роулес
14
Форрест
11
Хамфрис
11
Хамфрис
14
Форрест
10
10
8
8
Остались в запасе
Хартс
Данди Юнайтед
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
2
Лоик Айина
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
9
Ютаро Ода
ЦФ
Остались в запасе
2
Лоик Айина
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Хартс - Данди Юнайтед
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тайнкасл
Новости команд
Все
Хартс
Данди Юнайтед
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Трабзонспор» – «Хартс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Хартса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+