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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Сент-Джонстон
Хартс - Сент-Джонстон: обзор матча 28 августа 2022
Хартс
28.08.2022, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
25'
К. Роулес
31'
Л. Бойс
81'
Л. Шенклэнд (П)
6'
Г. Кэри
54'
Э. Консидайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Сент-Джонстон
84'
Желтая карточка
Э. Консидайн
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Шенклэнд
81'
76'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
С. Мэй
66'
Желтая карточка
А. Кроуфорд
Замена
К. Смит
️️️️
Н. Аткинсон
63'
Замена
А. Форрест
️️️️
Г. Маккей-Стивен
59'
54'
ГОЛ! 2:2!
Э. Консидайн
Пас отдал
С. Мэй
46'
Замена
Л. Гордон
️️️️
Д. Филлипс
46'
Замена
А. Монтгомери
️️️️
Д. Браун
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
Л. Бойс
45'
+4
45'
Желтая карточка
Д. Филлипс
Замена
Б. Маккей
️️️️
К. Роулес
35'
ГОЛ! 2:1!
Л. Бойс
Пас отдал
Д. Джиннелли
31'
ГОЛ! 1:1!
К. Роулес
Пас отдал
Г. Маккей-Стивен
25'
20'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
М. Хальберг
15'
Желтая карточка
J. Murphy
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кэри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
1
Крейг Гордон
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
5
Петер Харинг
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Райан МакГован
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
8
Даниэль Филлипс
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
31
Аррон Дарж
ЦЗ
21
Коннор Смит
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
14
Алан Форрест
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
6
Эйдан Денхольм
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
John Mahon
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
3-3-3
2
Смит
15
Роулес
11
Халидэй
13
Аткинсон
5
Харинг
14
Девлин
11
Маккей-Стивен
11
Джиннелли
15
Нилсон
27
Бойс
3-2-1-4
31
Мэттьюз
5
Хальберг
4
Консидайн
15
Митчелл
5
МакГован
2
Браун
10
Кэри
17
Мэй
15
8
Филлипс
7
Райт
13
Аткинсон
21
Смит
21
Смит
13
Аткинсон
15
Роулес
10
Маккей
10
Маккей
15
Роулес
11
Маккей-Стивен
14
Форрест
14
Форрест
11
Маккей-Стивен
27
Бойс
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
27
Бойс
2
Браун
3
Монтгомери
3
Монтгомери
2
Браун
8
Филлипс
4
Гордон
4
Гордон
8
Филлипс
5
Хальберг
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
5
Хальберг
17
Мэй
9
Бэйр
9
Бэйр
17
Мэй
Остались в запасе
Хартс
Сент-Джонстон
13
Росс Стюарт
ВР
31
Аррон Дарж
ЦЗ
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
6
Эйдан Денхольм
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
31
Аррон Дарж
ЦЗ
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
6
Эйдан Денхольм
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Хартс - Сент-Джонстон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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