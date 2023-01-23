Иньиго Эгуарас - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Иньиго
|Фамилия
|Эгуарас
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1992 (31 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Иньиго
|Фамилия
|Эгуарас
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1992 (31 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|90' - 90'
|Альмерия
|2:1
|Валенсия
|Испания. Примера, 28 тур
|18.03.2023
|1' - 46'
|Альмерия
|1:1
|Кадис
|Испания. Примера, 26 тур
|28'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|20
|1
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|90' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|18.03.2023
|1' -46'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|28'
|12.03.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|26.02.2023
|1' -83'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Барселона (Барселона)
|17.02.2023
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|6:2
|Альмерия (Альмерия)
|11.02.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|31'
|06.02.2023
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|27.01.2023
|82' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Эспаньол (Барселона)
|90'
|23.01.2023
|84' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|15.01.2023
|79' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.12.2022
|76' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.11.2022
|75' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|05.11.2022
|68' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|29.10.2022
|86' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|90'
|23.10.2022
|1' -78'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Жирона (Жирона)
|16.10.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|08.10.2022
|79' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|30.09.2022
|80' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Альмерия (Альмерия)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|12.09.2022
|1' -46'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|27.08.2022
|1' -46'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|33'
|22.08.2022
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|54'
|14.08.2022
|1' -81'
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|6'