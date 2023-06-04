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Франция. Лига 2
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Дюнкерк
Иньиго Эгуарас
Статистика
€ 100 тыс
Иньиго Эгуарас - статистика
Дюнкерк
7 марта 1992 (34)
#16 | Полузащитник
181 см
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Франция. Лига 2 2025/2026
Словения. Первая Лига 2024/2025
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
25
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
3 : 3
04.06.2023
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Альмерия
0 : 0
28.05.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
23.05.2023
Альмерия
46' - 90'
89'
Испания. Примера, 35 тур
Альмерия
3 : 0
20.05.2023
Мальорка
74' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2 : 1
02.05.2023
Эльче
84' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Реал
4 : 2
29.04.2023
Альмерия
57' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1 : 2
26.04.2023
Альмерия
73' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
1 : 2
22.04.2023
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
2 : 1
16.04.2023
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Альмерия
2 : 1
09.04.2023
Валенсия
90' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Альмерия
1 : 1
18.03.2023
Кадис
1' - 46'
28'
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
2 : 1
12.03.2023
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
0 : 2
04.03.2023
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
1 : 0
26.02.2023
Барселона
1' - 83'
Испания. Примера, 22 тур
Жирона
6 : 2
17.02.2023
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
2 : 3
11.02.2023
Бетис
1' - 90'
31'
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.02.2023
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Альмерия
3 : 1
27.01.2023
Эспаньол
82' - 90'
90'
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 2
23.01.2023
Альмерия
84' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Альмерия
1 : 1
15.01.2023
Атлетико
79' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
0 : 2
08.01.2023
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Кадис
1 : 1
30.12.2022
Альмерия
76' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1 : 0
09.11.2022
Хетафе
75' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
2 : 0
05.11.2022
Альмерия
68' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
3 : 1
29.10.2022
Сельта
86' - 90'
90'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2 : 1
23.10.2022
Альмерия
1' - 78'
Испания. Примера, 10 тур
Альмерия
3 : 2
20.10.2022
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
3 : 1
16.10.2022
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
3 : 1
08.10.2022
Райо Вальекано
79' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
4 : 0
30.09.2022
Альмерия
80' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Мальорка
1 : 0
17.09.2022
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
0 : 1
12.09.2022
Осасуна
1' - 46'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
2 : 1
27.08.2022
Севилья
1' - 46'
33'
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
1 : 1
22.08.2022
Альмерия
1' - 90'
54'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
1 : 2
14.08.2022
Реал
1' - 81'
6'
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