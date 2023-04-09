Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Валенсия
Альмерия - Валенсия: обзор матча 09 апреля 2023
Альмерия
09.04.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
49'
Г. Мелеро
58'
С. Бабич
61'
С. Кастильехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Валенсия
Замена
Кайки
️️️️
Л. Суарес
90'
+3
Замена
И. Эгуарас
️️️️
Л. Робертоне
90'
+3
87'
Желтая карточка
Ф. Перес
Замена
С. де ла Хос
️️️️
Г. Мелеро
78'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Л. Баптистао
78'
73'
Замена
Ю. Муса
️️️️
С. Лино
73'
Замена
Э. Кавани
️️️️
С. Кастильехо
Замена
А. Посо
️️️️
А. Пучмаль
66'
61'
ГОЛ! 2:1!
С. Кастильехо
ГОЛ! 2:0!
С. Бабич
Пас отдал
Л. Робертоне
58'
50'
Замена
У. Гильямон
️️️️
Н. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Г. Мелеро
Пас отдал
С. Кошта
49'
Желтая карточка
Л. Робертоне
42'
42'
Замена
Ф. Перес
️️️️
Д. Клюйверт
Желтая карточка
Л. Суарес
23'
Желтая карточка
Чуми
20'
7'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
21
Чуми
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
6
Мартин Свидерски
ОП
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-1-3-2
13
Мартинес
21
Чуми
6
Бабич
20
Сентельес
19
Эли
11
Кошта
16
Мелеро
17
Пучмаль
8
Робертоне
12
Баптистао
97
Суарес
4-2-3-1
25
Мамардашвили
20
Фулкье
39
Озкаджар
4
Дьякаби
14
Гайя
6
Гонсалес
8
Алмейда
70
Кастильехо
16
Лино
19
Клюйверт
9
Дуро
97
Суарес
15
Кайки
15
Кайки
97
Суарес
17
Пучмаль
24
Посо
24
Посо
17
Пучмаль
8
Робертоне
16
Эгуарас
16
Эгуарас
8
Робертоне
16
Мелеро
17
де ла Хос
17
де ла Хос
16
Мелеро
12
Баптистао
19
Рамазани
19
Рамазани
12
Баптистао
6
Гонсалес
22
Гильямон
22
Гильямон
6
Гонсалес
16
Лино
80
Муса
80
Муса
16
Лино
19
Клюйверт
21
Перес
21
Перес
19
Клюйверт
70
Кастильехо
10
Кавани
10
Кавани
70
Кастильехо
Остались в запасе
Альмерия
Валенсия
13
Диего Мариньо
ВР
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Лазаро
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Лазаро
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Альмерия - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Альмерия
Валенсия
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+