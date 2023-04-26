Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Альмерия
Хетафе - Альмерия: обзор матча 26 апреля 2023
Хетафе
26.04.2023, среда, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Альмерия
71'
Б. Майорал
7'
Л. Суарес
58'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Альмерия
Замена
Х. Мата
️️️️
Порту
90'
+1
88'
Желтая карточка
Ф. Мартинес
86'
Замена
С. Кошта
️️️️
Л. Робертоне
81'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
А. Посо
81'
Замена
Кайки
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
Х. Иглесиас
76'
73'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
А. Эмбарба
73'
Замена
И. Эгуарас
️️️️
Г. Мелеро
ГОЛ! 1:2!
Б. Майорал
Пас отдал
Порту
71'
Замена
К. Аленья
️️️️
М. Эль-Хаддади
65'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Н. Максимович
65'
58'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Сентельес
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
46'
Красная карточка
Д. Джене
45'
+3
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Л. Милья
42'
26'
Желтая карточка
Г. Мелеро
Желтая карточка
О. Альдрете
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Посо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
21
Чуми
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
11
Саму Кошта
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
4-2-1-3
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
15
Альдрете
22
Суарес
88
Максимович
6
Милья
10
Порту
19
Унал
9
Майорал
16
Эль-Хаддади
4-3-1-2
13
Мартинес
24
Посо
6
Бабич
20
Сентельес
21
Чуми
17
де ла Хос
8
Робертоне
16
Мелеро
23
Эмбарба
97
Суарес
12
Баптистао
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
16
Эль-Хаддади
10
Аленья
10
Аленья
16
Эль-Хаддади
6
Милья
12
Вильяр
12
Вильяр
6
Милья
88
Максимович
9
Латаса
9
Латаса
88
Максимович
10
Порту
17
Мата
17
Мата
10
Порту
12
Баптистао
15
Кайки
15
Кайки
12
Баптистао
16
Мелеро
16
Эгуарас
16
Эгуарас
16
Мелеро
8
Робертоне
11
Кошта
11
Кошта
8
Робертоне
24
Посо
19
Рамазани
19
Рамазани
24
Посо
23
Эмбарба
20
Портильо
20
Портильо
23
Эмбарба
Остались в запасе
Хетафе
Альмерия
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Диего Мариньо
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Хетафе - Альмерия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Хетафе
Альмерия
«Иберия 1999» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:36
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Иберия 1999» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:36
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+