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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Атлетик
Альмерия - Атлетик: обзор матча 22 апреля 2023
Альмерия
22.04.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
90+2'
А. Сентельес
9'
Н. Уильямс
56'
О. де Маркос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Атлетик
Желтая карточка
А. Посо
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
М. Весга
ГОЛ! 1:2!
А. Сентельес
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Беренгер
88'
Замена
Д. Вивиан
️️️️
Г. Гурусета
81'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
81'
Замена
У. Венцедор
️️️️
Н. Уильямс
Замена
Д. Соуза
️️️️
Л. Суарес
74'
Замена
А. Посо
️️️️
С. Бабич
74'
Желтая карточка
Р. Эли
68'
65'
Желтая карточка
О. Саррага
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Л. Баптистао
64'
Замена
Лазаро
️️️️
Г. Мелеро
64'
62'
Замена
О. Саррага
️️️️
А. Эррера
56'
ГОЛ! 0:2!
О. де Маркос
Пас отдал
О. Сансет
Замена
А. Эмбарба
️️️️
А. Пучмаль
56'
46'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Уильямс
21'
Желтая карточка
О. Сансет
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уильямс
Пас отдал
О. Сансет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
21
Чуми
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
6
Мартин Свидерски
ОП
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-3-2
13
Мартинес
21
Чуми
6
Бабич
20
Сентельес
19
Эли
11
Кошта
8
Робертоне
17
Пучмаль
16
Мелеро
97
Суарес
12
Баптистао
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
21
Эррера
10
Уильямс
8
Сансет
9
Уильямс
11
Гурусета
6
Бабич
24
Посо
24
Посо
6
Бабич
16
Мелеро
17
Лазаро
17
Лазаро
16
Мелеро
12
Баптистао
20
Портильо
20
Портильо
12
Баптистао
17
Пучмаль
23
Эмбарба
23
Эмбарба
17
Пучмаль
97
Суарес
89
Соуза
89
Соуза
97
Суарес
11
Гурусета
3
Вивиан
3
Вивиан
11
Гурусета
10
Уильямс
12
Венцедор
12
Венцедор
10
Уильямс
21
Эррера
6
Саррага
6
Саррага
21
Эррера
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
Остались в запасе
Альмерия
Атлетик
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
35
Андер Иру
ВР
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Аду Арес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Аду Арес
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Альмерия - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
Okko
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