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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Райо Вальекано
Альмерия - Райо Вальекано: обзор матча 08 октября 2022
Альмерия
08.10.2022, суббота, 15:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 1
Завершен
Райо Вальекано
8'
Л. Робертоне
17'
С. Бабич
39'
Э. Билал Туре
81'
А. Катена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Райо Вальекано
Замена
Кайки
️️️️
У. Мендес
90'
+4
Желтая карточка
Л. Рамазани
90'
+1
Вторая желтая
А. Эмбарба
87'
86'
Замена
Р. Нтека
️️️️
И. Палазон
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Катена
Пас отдал
И. Палазон
Замена
И. Эгуарас
️️️️
Л. Робертоне
79'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Э. Билал Туре
79'
72'
Замена
Бебе
️️️️
О. Трехо
Желтая карточка
А. Эмбарба
70'
Желтая карточка
С. Кошта
66'
Замена
А. Посо
️️️️
Г. Мелеро
66'
Замена
С. Кошта
️️️️
Л. Баптистао
66'
57'
Желтая карточка
О. Валентин
46'
Замена
О. Валентин
️️️️
Ф. Лежен
46'
Замена
С. Комесанья
️️️️
П. Сисс
46'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Санчес
45'
+1
Желтая карточка
С. Санчес
ГОЛ! 3:0!
Э. Билал Туре
Пас отдал
Г. Мелеро
39'
ГОЛ! 2:0!
С. Бабич
Пас отдал
А. Эмбарба
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Робертоне
Пас отдал
А. Эмбарба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
8
Лукас Робертоне
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Альмерия
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Кайки
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
6
Мартин Свидерски
ОП
11
Саму Кошта
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-3-1-2
13
Мартинес
18
Акьем
19
Эли
6
Бабич
17
Мендес
8
Робертоне
16
Мелеро
17
де ла Хос
23
Эмбарба
19
Туре
12
Баптистао
4-2-3-1
13
Лопес
20
Баллиу
24
Лежен
24
Катена
11
Гарсия
8
Лопес
6
Сисс
25
Санчес
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
17
Мендес
15
Кайки
15
Кайки
17
Мендес
16
Мелеро
24
Посо
24
Посо
16
Мелеро
8
Робертоне
16
Эгуарас
16
Эгуарас
8
Робертоне
12
Баптистао
11
Кошта
11
Кошта
12
Баптистао
19
Туре
19
Рамазани
19
Рамазани
19
Туре
6
Сисс
14
Комесанья
14
Комесанья
6
Сисс
24
Лежен
23
Валентин
23
Валентин
24
Лежен
7
Палазон
11
Нтека
11
Нтека
7
Палазон
8
Трехо
12
Бебе
12
Бебе
8
Трехо
25
Санчес
9
Фалькао
9
Фалькао
25
Санчес
Остались в запасе
Альмерия
Райо Вальекано
17
Лазаро
ЛВ
1
Фернандо Пачеко
ВР
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Столе Димитриевски
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
Остались в запасе
17
Лазаро
ЛВ
1
Фернандо Пачеко
ВР
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Столе Димитриевски
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Альмерия - Райо Вальекано
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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