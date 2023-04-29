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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Альмерия
Реал - Альмерия: обзор матча 29 апреля 2023
Реал
29.04.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
4 : 2
Завершен
Альмерия
5'
К. Бензема
17'
К. Бензема
42'
К. Бензема (П)
47'
Родриго
45+1'
Лазаро
61'
Л. Робертоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Альмерия
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Винисиус
82'
75'
Замена
А. Сентельес
️️️️
С. Кошта
75'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
С. Акьем
Желтая карточка
Э. Камавинга
74'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
72'
Замена
Начо
️️️️
Т. Кроос
72'
67'
Желтая карточка
У. Мендес
66'
Желтая карточка
Лазаро
65'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Л. Рамазани
61'
ГОЛ! 4:2!
Л. Робертоне
Пас отдал
Ф. Портильо
57'
Замена
Л. Робертоне
️️️️
С. де ла Хос
57'
Замена
И. Эгуарас
️️️️
А. Пучмаль
ГОЛ! 4:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Себальос
47'
45'
+1
ГОЛ! 3:1!
Лазаро
Пас отдал
Л. Рамазани
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Бензема
42'
Желтая карточка
Винисиус
37'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
14
Чуамени
6
Камавинга
25
Себальос
8
Кроос
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
9
Бензема
4-1-2-3
13
Мартинес
17
Мендес
19
Эли
21
Чуми
18
Акьем
11
Кошта
17
Пучмаль
17
де ла Хос
20
Портильо
19
Рамазани
17
Лазаро
8
Кроос
6
Начо
6
Начо
8
Кроос
7
Винисиус
26
Карвахаль
26
Карвахаль
7
Винисиус
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
11
Кошта
20
Сентельес
20
Сентельес
11
Кошта
17
Пучмаль
16
Эгуарас
16
Эгуарас
17
Пучмаль
18
Акьем
16
Мелеро
16
Мелеро
18
Акьем
17
де ла Хос
8
Робертоне
8
Робертоне
17
де ла Хос
19
Рамазани
97
Суарес
97
Суарес
19
Рамазани
Остались в запасе
Реал
Альмерия
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Диего Мариньо
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Реал - Альмерия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko
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