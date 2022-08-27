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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Севилья
Альмерия - Севилья: обзор матча 27 августа 2022
Альмерия
27.08.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
42'
Л. Рамазани
55'
У. Садик
30'
О. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Севилья
Желтая карточка
С. Кошта
90'
+1
Желтая карточка
Л. Баптистао
84'
83'
Желтая карточка
А. Теллес
Замена
К. Санчес
️️️️
Л. Робертоне
82'
80'
Желтая карточка
Т. Делэни
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Л. Рамазани
80'
78'
Желтая карточка
Иско
Желтая карточка
С. де ла Хос
78'
Замена
У. Мендес
️️️️
А. Посо
74'
Замена
Чуми
️️️️
Кайки
74'
Желтая карточка
Кайки
71'
70'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
65'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Э. Ламела
65'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Х. Навас
58'
Замена
Иско
️️️️
Х. Хордан
58'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
К. Рекик
58'
Замена
Т. Делэни
️️️️
О. Торрес
ГОЛ! 2:1!
У. Садик
55'
47'
Желтая карточка
Х. Навас
Замена
С. де ла Хос
️️️️
И. Эгуарас
46'
45'
Желтая карточка
Р. Мир
ГОЛ! 1:1!
Л. Рамазани
Пас отдал
А. Посо
42'
Желтая карточка
И. Эгуарас
33'
30'
ГОЛ! 0:1!
О. Торрес
Пас отдал
А. Теллес
15'
Желтая карточка
К. Рекик
12'
Желтая карточка
Э. Ламела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
11
Саму Кошта
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Альмерия
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Чуми
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Курро Санчес
ПВ
99
Карлос Рохас
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
22
Иско
АП
10
Сусо
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-4-1-1-1
13
Мартинес
6
Бабич
15
Кайки
19
Эли
18
Акьем
16
Эгуарас
11
Кошта
24
Посо
8
Робертоне
19
Рамазани
6
Садик
4-1-2-1-2
37
Буну
16
Навас
23
Ньянзу
4
Рекик
13
Теллес
5
Фернандо
19
Хордан
8
Торрес
9
Ламела
10
Гомес
17
Мир
15
Кайки
21
Чуми
21
Чуми
15
Кайки
24
Посо
17
Мендес
17
Мендес
24
Посо
16
Эгуарас
17
де ла Хос
17
де ла Хос
16
Эгуарас
8
Робертоне
16
Санчес
16
Санчес
8
Робертоне
19
Рамазани
12
Баптистао
12
Баптистао
19
Рамазани
4
Рекик
22
Кармона
22
Кармона
4
Рекик
8
Торрес
27
Делэни
27
Делэни
8
Торрес
19
Хордан
22
Иско
22
Иско
19
Хордан
16
Навас
7
Окампос
7
Окампос
16
Навас
9
Ламела
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
9
Ламела
Остались в запасе
Альмерия
Севилья
1
Фернандо Пачеко
ВР
17
Арнау Пучмаль
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
99
Карлос Рохас
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
17
Арнау Пучмаль
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
99
Карлос Рохас
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Альмерия - Севилья
5
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
8
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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