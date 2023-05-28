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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Вальядолид
Альмерия - Вальядолид: обзор матча 28 мая 2023
Альмерия
28.05.2023, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Вальядолид
90'
+6
Желтая карточка
Р. Кенеди
90'
+2
Желтая карточка
М. Онгла
89'
Желтая карточка
Г. Плата
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Д. Соуза
78'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Г. Мелеро
78'
74'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Плано
73'
Замена
Л. Роша
️️️️
И. Фреснеда
Замена
Л. Рамазани
️️️️
А. Эмбарба
73'
70'
Желтая карточка
Мончу
66'
Замена
Д. Торрес
️️️️
Р. Меса
66'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
А. Агуадо
58'
Замена
Мончу
️️️️
Д. Мачис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
1
Диего Фуоли
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
8
Маркос Пенья
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
33
Víctor Rofino
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Мончу
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Мартинес
19
Эли
6
Бабич
20
Сентельес
24
Посо
11
Кошта
8
Робертоне
16
Мелеро
17
Лазаро
23
Эмбарба
89
Соуза
4-2-3-1
1
Масип
22
Фреснеда
15
Санчес
18
Онгла
15
Оласа
16
Меса
18
Агуадо
19
Плата
20
Плано
11
Мачис
9
Ларин
23
Эмбарба
19
Рамазани
19
Рамазани
23
Эмбарба
16
Мелеро
20
Портильо
20
Портильо
16
Мелеро
89
Соуза
19
Туре
19
Туре
89
Соуза
16
Меса
4
Торрес
4
Торрес
16
Меса
22
Фреснеда
2
Роша
2
Роша
22
Фреснеда
11
Мачис
6
Мончу
6
Мончу
11
Мачис
20
Плано
71
Перес
71
Перес
20
Плано
18
Агуадо
29
Кенеди
29
Кенеди
18
Агуадо
Остались в запасе
Альмерия
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
1
Диего Фуоли
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
8
Маркос Пенья
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
33
Víctor Rofino
ЦЗ
10
Иван Санчес
ПВ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
1
Диего Фуоли
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
8
Маркос Пенья
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
33
Víctor Rofino
ЦЗ
10
Иван Санчес
ПВ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Альмерия - Вальядолид
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
Okko
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