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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Альмерия
Мальорка - Альмерия: обзор матча 17 сентября 2022
Мальорка
17.09.2022, суббота, 15:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
25'
П. Маффео
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Альмерия
Желтая карточка
Л. Кан Ин
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Пучмаль
90'
+1
Желтая карточка
Р. Эли
85'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Чуми
Замена
Анхель
️️️️
В. Мурики
83'
Замена
Абдон
️️️️
И. Руис де Галаррета
83'
78'
Желтая карточка
Л. Рамазани
72'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Э. Билал Туре
72'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Л. Робертоне
Замена
И. Баба
️️️️
К. Гренье
67'
65'
Желтая карточка
Чуми
62'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Лазаро
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Санчес
59'
Желтая карточка
Х. Коста
52'
46'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
А. Посо
36'
Желтая карточка
Л. Робертоне
ГОЛ! 1:0!
П. Маффео
25'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Альмерия
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
22
Настасич
24
Коста
24
Маффео
6
Санчес
19
Гренье
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
19
Мурики
3-3-1-2-1
13
Мартинес
21
Чуми
19
Эли
6
Бабич
24
Посо
11
Кошта
18
Акьем
8
Робертоне
17
Лазаро
19
Рамазани
19
Туре
19
Гренье
14
Баба
14
Баба
19
Гренье
6
Санчес
14
Родригес
14
Родригес
6
Санчес
16
Руис де Галаррета
9
Абдон
9
Абдон
16
Руис де Галаррета
19
Мурики
9
Анхель
9
Анхель
19
Мурики
24
Посо
17
Пучмаль
17
Пучмаль
24
Посо
17
Лазаро
16
Мелеро
16
Мелеро
17
Лазаро
21
Чуми
23
Эмбарба
23
Эмбарба
21
Чуми
8
Робертоне
20
Портильо
20
Портильо
8
Робертоне
19
Туре
89
Соуза
89
Соуза
19
Туре
Остались в запасе
Мальорка
Альмерия
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Мальорка - Альмерия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
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