Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Барселона
Альмерия - Барселона: обзор матча 26 февраля 2023
Альмерия
26.02.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
24'
Э. Билал Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Барселона
Замена
Кайки
️️️️
Э. Билал Туре
89'
Желтая карточка
Ф. Мартинес
87'
Замена
С. Кошта
️️️️
Л. Баптистао
83'
Замена
А. Посо
️️️️
И. Эгуарас
83'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Л. Робертоне
76'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Л. Суарес
76'
76'
Замена
П. Торре
️️️️
С. Бускетс
67'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Ж. Альба
67'
Замена
Р. Араухо
️️️️
Э. Гарсия
57'
Желтая карточка
Гави
54'
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
Чуми
53'
Желтая карточка
Л. Робертоне
47'
46'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Кессье
35'
Желтая карточка
Э. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Э. Билал Туре
Пас отдал
Л. Суарес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
4-1-2-3
13
Мартинес
18
Акьем
19
Эли
6
Бабич
21
Чуми
16
Эгуарас
8
Робертоне
17
де ла Хос
97
Суарес
19
Туре
12
Баптистао
3-1-4-1-1
1
тер Стеген
15
Кристенсен
24
Гарсия
18
Альба
5
Бускетс
19
Кессье
21
де Йонг
6
Гави
6
Роберто
14
Торрес
9
Левандовски
19
Туре
15
Кайки
15
Кайки
19
Туре
16
Эгуарас
24
Посо
24
Посо
16
Эгуарас
12
Баптистао
11
Кошта
11
Кошта
12
Баптистао
8
Робертоне
19
Рамазани
19
Рамазани
8
Робертоне
97
Суарес
23
Эмбарба
23
Эмбарба
97
Суарес
18
Альба
3
Алонсо
3
Алонсо
18
Альба
24
Гарсия
33
Араухо
33
Араухо
24
Гарсия
5
Бускетс
20
Торре
20
Торре
5
Бускетс
19
Кессье
11
Рафинья
11
Рафинья
19
Кессье
Остались в запасе
Альмерия
Барселона
13
Диего Мариньо
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Альмерия - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Альмерия
Барселона
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 17:40
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
Вчера, 11:25
5
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 17:40
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
Вчера, 11:25
5
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+