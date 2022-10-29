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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Сельта
Альмерия - Сельта: обзор матча 29 октября 2022
Альмерия
29.10.2022, суббота, 15:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
52'
Лазаро
60'
С. де ла Хос
90+6'
И. Эгуарас
25'
Г. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Сельта
ГОЛ! 3:1!
И. Эгуарас
Пас отдал
Д. Соуза
90'
+6
Желтая карточка
Р. Эли
90'
+2
89'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Ф. Бельтран
Замена
И. Эгуарас
️️️️
Г. Мелеро
86'
Желтая карточка
Г. Мелеро
84'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Э. Билал Туре
67'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Л. Баптистао
61'
ГОЛ! 2:1!
С. де ла Хос
60'
ГОЛ! 1:1!
Лазаро
Пас отдал
Л. Баптистао
52'
46'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Й. Ларсен
46'
Замена
Ф. Серви
️️️️
К. Перес
Замена
А. Посо
️️️️
У. Мендес
46'
Замена
Лазаро
️️️️
А. Эмбарба
46'
32'
Красная карточка
Г. Вейга
Желтая карточка
С. де ла Хос
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Вейга
Пас отдал
К. Перес
Желтая карточка
А. Эмбарба
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Альмерия
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Кайки
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
6
Мартин Свидерски
ОП
11
Саму Кошта
ОП
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-3-1-2
13
Мартинес
18
Акьем
6
Бабич
19
Эли
17
Мендес
17
де ла Хос
16
Мелеро
8
Робертоне
23
Эмбарба
19
Туре
12
Баптистао
4-2-2-2
1
Маркесин
30
Мингеса
4
Айду
14
Нуньес
22
Галан
8
Бельтран
10
Вейга
23
Перес
14
Родригес
22
Ларсен
10
Аспас
23
Эмбарба
17
Лазаро
17
Лазаро
23
Эмбарба
17
Мендес
24
Посо
24
Посо
17
Мендес
16
Мелеро
16
Эгуарас
16
Эгуарас
16
Мелеро
12
Баптистао
19
Рамазани
19
Рамазани
12
Баптистао
19
Туре
89
Соуза
89
Соуза
19
Туре
22
Ларсен
13
Тапиа
13
Тапиа
22
Ларсен
23
Перес
10
Серви
10
Серви
23
Перес
8
Бельтран
9
Пасьенса
9
Пасьенса
8
Бельтран
Остались в запасе
Альмерия
Сельта
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Кайки
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
11
Саму Кошта
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Кайки
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
11
Саму Кошта
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Альмерия - Сельта
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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