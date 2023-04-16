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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Альмерия
Атлетико - Альмерия: обзор матча 16 апреля 2023
Атлетико
16.04.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
5'
А. Гризманн
44'
А. Гризманн
37'
Х. Хименес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Альмерия
90'
+4
Желтая карточка
Л. Рамазани
Желтая карточка
П. Барриос
90'
+4
84'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Кайки
Замена
П. Барриос
️️️️
Р. Де Пауль
78'
Желтая карточка
М. Льоренте
77'
68'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Л. Робертоне
68'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Л. Баптистао
68'
Замена
С. де ла Хос
️️️️
Г. Мелеро
Замена
А. Мората
️️️️
А. Корреа
64'
58'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
У. Мендес
49'
Желтая карточка
Р. Эли
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Я. Карраско
44'
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Хименес
28'
Желтая карточка
С. Бабич
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Корреа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
6
Мартин Свидерски
ОП
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
3-4-2-1
13
Облак
22
Эрмосо
20
Хименес
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
28
Витсель
6
Коке
10
Карраско
10
Корреа
7
Гризманн
3-3-2-2
13
Мартинес
6
Бабич
20
Сентельес
15
Кайки
17
Мендес
11
Кошта
19
Эли
8
Робертоне
16
Мелеро
97
Суарес
12
Баптистао
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Барриос
7
Де Пауль
10
Корреа
21
Мората
21
Мората
10
Корреа
17
Мендес
17
Пучмаль
17
Пучмаль
17
Мендес
16
Мелеро
17
де ла Хос
17
де ла Хос
16
Мелеро
8
Робертоне
19
Рамазани
19
Рамазани
8
Робертоне
12
Баптистао
20
Портильо
20
Портильо
12
Баптистао
15
Кайки
23
Эмбарба
23
Эмбарба
15
Кайки
Остались в запасе
Атлетико
Альмерия
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Диего Мариньо
ВР
6
Мартин Свидерски
ОП
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Лазаро
ЛВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
6
Мартин Свидерски
ОП
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Лазаро
ЛВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Атлетико - Альмерия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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