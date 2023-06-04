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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Альмерия
Эспаньол - Альмерия: обзор матча 04 июня 2023
Эспаньол
04.06.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
3 : 3
Завершен
Альмерия
13'
Х. Пуадо
49'
Р. Пьерр-Габриэль
73'
Л. Колеошо
10'
Э. Билал Туре
58'
А. Эмбарба
88'
А. Эмбарба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Альмерия
88'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Эмбарба
87'
Желтая карточка
Л. Рамазани
83'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Э. Билал Туре
Замена
В. Соуза
️️️️
Н. Меламед
78'
75'
Замена
Д. Соуза
️️️️
С. Кошта
75'
Замена
С. Акьем
️️️️
А. Сентельес
ГОЛ! 3:2!
Л. Колеошо
Пас отдал
К. Баре
73'
64'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Г. Мелеро
64'
Замена
С. де ла Хос
️️️️
Лазаро
Замена
Л. Колеошо
️️️️
С. Дардер
63'
Замена
О. Хиль
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
63'
Замена
К. Баре
️️️️
Э. Экспозито
59'
58'
ГОЛ! 2:2!
А. Эмбарба
Пас отдал
С. Кошта
ГОЛ! 2:1!
Р. Пьерр-Габриэль
Пас отдал
Б. Оливан
49'
Замена
С. Вассим Кеддари
️️️️
Ф. Калеро
46'
45'
Желтая карточка
С. Кошта
Желтая карточка
С. Монтес
41'
30'
Желтая карточка
А. Посо
Желтая карточка
Б. Оливан
30'
ГОЛ! 1:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
С. Дардер
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Билал Туре
Пас отдал
А. Сентельес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
4
Денис Суарес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
1
Диего Фуоли
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Маркос Пенья
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
4-2-3-1
1
Гарсия
5
Оливан
23
Монтес
12
Калеро
18
Пьерр-Габриэль
10
Дардер
8
Экспозито
10
Меламед
4
Суарес
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
4-1-2-2-1
13
Мартинес
24
Посо
6
Бабич
20
Сентельес
19
Эли
11
Кошта
8
Робертоне
16
Мелеро
23
Эмбарба
17
Лазаро
19
Туре
12
Калеро
5
Кеддари
5
Кеддари
12
Калеро
18
Пьерр-Габриэль
27
Хиль
27
Хиль
18
Пьерр-Габриэль
10
Меламед
5
Соуза
5
Соуза
10
Меламед
8
Экспозито
88
Баре
88
Баре
8
Экспозито
10
Дардер
15
Колеошо
15
Колеошо
10
Дардер
20
Сентельес
18
Акьем
18
Акьем
20
Сентельес
17
Лазаро
17
де ла Хос
17
де ла Хос
17
Лазаро
19
Туре
19
Рамазани
19
Рамазани
19
Туре
16
Мелеро
20
Портильо
20
Портильо
16
Мелеро
11
Кошта
89
Соуза
89
Соуза
11
Кошта
Остались в запасе
Эспаньол
Альмерия
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
13
Диего Мариньо
ВР
1
Диего Фуоли
ВР
17
Убулан Мендес
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Маркос Пенья
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
1
Диего Фуоли
ВР
17
Убулан Мендес
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Маркос Пенья
ЦП
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Эспаньол - Альмерия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
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