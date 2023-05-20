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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Мальорка
Альмерия - Мальорка: обзор матча 20 мая 2023
Альмерия
20.05.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
12'
Лазаро
42'
Лазаро
58'
Лазаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Мальорка
83'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
Замена
А. Пучмаль
️️️️
А. Эмбарба
81'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Л. Суарес
81'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Лазаро
74'
Замена
И. Эгуарас
️️️️
С. Кошта
74'
70'
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
70'
Замена
Анхель
️️️️
Л. Кан Ин
67'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
Замена
С. де ла Хос
️️️️
Г. Мелеро
64'
ГОЛ! 3:0!
Лазаро
Пас отдал
Л. Суарес
58'
57'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Д. Родригес
57'
Замена
К. Гренье
️️️️
Х. Копете
56'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 2:0!
Лазаро
42'
ГОЛ! 1:0!
Лазаро
Пас отдал
Л. Суарес
12'
Желтая карточка
Р. Эли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
1
Диего Фуоли
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Маркос Пенья
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Мартинес
19
Эли
6
Бабич
20
Сентельес
24
Посо
11
Кошта
8
Робертоне
16
Мелеро
17
Лазаро
23
Эмбарба
97
Суарес
4-2-3-1
1
Райкович
24
Маффео
6
Хаджикадунич
3
Копете
24
Вальент
14
Баба
6
Санчес
14
Родригес
7
Кан Ин
21
Ндиайе
19
Мурики
11
Кошта
16
Эгуарас
16
Эгуарас
11
Кошта
23
Эмбарба
17
Пучмаль
17
Пучмаль
23
Эмбарба
16
Мелеро
17
де ла Хос
17
де ла Хос
16
Мелеро
17
Лазаро
20
Портильо
20
Портильо
17
Лазаро
97
Суарес
89
Соуза
89
Соуза
97
Суарес
6
Санчес
20
Гонсалес
20
Гонсалес
6
Санчес
3
Копете
19
Гренье
19
Гренье
3
Копете
7
Кан Ин
9
Анхель
9
Анхель
7
Кан Ин
14
Родригес
9
Кадевере
9
Кадевере
14
Родригес
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
Остались в запасе
Альмерия
Мальорка
13
Диего Мариньо
ВР
1
Диего Фуоли
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
8
Маркос Пенья
ЦП
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
30
Микель Льябрес
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
1
Диего Фуоли
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
8
Маркос Пенья
ЦП
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
18
Маркос Фернандес
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
30
Микель Льябрес
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Альмерия - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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