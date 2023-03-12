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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Альмерия
Севилья - Альмерия: обзор матча 12 марта 2023
Севилья
12.03.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
45+2'
Л. Окампос (П)
73'
Э. Ламела
2'
С. Акьем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Альмерия
88'
Желтая карточка
Л. Баптистао
83'
Желтая карточка
Р. Эли
77'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Чуми
77'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Л. Рамазани
Желтая карточка
Э. Ламела
73'
ГОЛ! 2:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Б. Хиль
73'
72'
Желтая карточка
Чуми
Желтая карточка
Н. Гудель
71'
Замена
О. Торрес
️️️️
Сусо
63'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Окампос
63'
Замена
М. Акунья
️️️️
А. Теллес
63'
60'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
А. Пучмаль
Замена
Б. Хиль
️️️️
Т. Ньянзу
52'
Желтая карточка
Л. Окампос
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Окампос
45'
+2
Замена
М. Дмитрович
️️️️
Я. Буну
37'
Желтая карточка
Л. Баде
32'
12'
Желтая карточка
С. Акьем
12'
Замена
А. Сентельес
️️️️
С. Акьем
12'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Э. Билал Туре
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Акьем
Пас отдал
А. Посо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
6
Мартин Свидерски
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
4-3-2-1
37
Буну
13
Теллес
23
Ньянзу
5
Баде
16
Навас
8
Гудель
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
3-3-2-2
13
Мартинес
21
Чуми
19
Эли
6
Бабич
24
Посо
16
Эгуарас
18
Акьем
8
Робертоне
17
Пучмаль
19
Туре
97
Суарес
37
Буну
13
Дмитрович
13
Дмитрович
37
Буну
13
Теллес
21
Акунья
21
Акунья
13
Теллес
10
Сусо
8
Торрес
8
Торрес
10
Сусо
23
Ньянзу
17
Хиль
17
Хиль
23
Ньянзу
7
Окампос
9
Ламела
9
Ламела
7
Окампос
18
Акьем
20
Сентельес
20
Сентельес
18
Акьем
19
Туре
19
Рамазани
19
Рамазани
19
Туре
17
Пучмаль
20
Портильо
20
Портильо
17
Пучмаль
21
Чуми
12
Баптистао
12
Баптистао
21
Чуми
Рамазани
89
Соуза
89
Соуза
Рамазани
Остались в запасе
Севилья
Альмерия
1
Альберто Флорес
ВР
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Лазаро
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Лазаро
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Севилья - Альмерия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
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