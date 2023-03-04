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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Вильярреал
Альмерия - Вильярреал: обзор матча 04 марта 2023
Альмерия
04.03.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
76'
Ж. Морено
88'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Вильярреал
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
+3
89'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
А. Баэна
89'
Замена
Й. Мохика
️️️️
С. Чуквуэзе
88'
ГОЛ! 0:2!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
С. Чуквуэзе
80'
Желтая карточка
Ж. Морено
79'
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Морено
Замена
Лазаро
️️️️
С. де ла Хос
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Чуквуэзе
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Л. Суарес
70'
69'
Замена
Э. Капу
️️️️
Р. Террац
69'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Й. Пино
67'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
56'
Желтая карточка
Х. Фойт
Желтая карточка
Чуми
55'
Замена
С. Кошта
️️️️
А. Эмбарба
46'
Замена
А. Сентельес
️️️️
С. Акьем
46'
Замена
Д. Мариньо
️️️️
Ф. Мартинес
46'
Желтая карточка
С. де ла Хос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Альмерия
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Николас Джексон
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-2-1-3
13
Мартинес
18
Акьем
19
Эли
6
Бабич
21
Чуми
17
де ла Хос
8
Робертоне
23
Эмбарба
19
Туре
97
Суарес
12
Баптистао
4-1-1-3-1
25
Рейна
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
5
Морено
11
Террац
10
Парехо
10
Пино
21
Чуквуэзе
10
Баэна
25
Моралес
13
Мартинес
13
Мариньо
13
Мариньо
13
Мартинес
18
Акьем
20
Сентельес
20
Сентельес
18
Акьем
23
Эмбарба
11
Кошта
11
Кошта
23
Эмбарба
97
Суарес
19
Рамазани
19
Рамазани
97
Суарес
17
де ла Хос
17
Лазаро
17
Лазаро
17
де ла Хос
10
Баэна
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
10
Баэна
21
Чуквуэзе
22
Мохика
22
Мохика
21
Чуквуэзе
5
Морено
23
Педраса
23
Педраса
5
Морено
11
Террац
6
Капу
6
Капу
11
Террац
10
Пино
7
Морено
7
Морено
10
Пино
Остались в запасе
Альмерия
Вильярреал
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Альмерия - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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