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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Реал
Альмерия - Реал: обзор матча 14 августа 2022
Альмерия
14.08.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Реал
6'
Л. Рамазани
61'
Л. Васкес
75'
Д. Алаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Реал
83'
Замена
Каземиро
️️️️
Т. Кроос
83'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Винисиус
Замена
А. Пучмаль
️️️️
Кайки
81'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
И. Эгуарас
81'
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Алаба
74'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Ф. Менди
Замена
Х. Ласо
️️️️
Л. Рамазани
71'
Замена
Д. Соуза
️️️️
У. Садик
71'
Желтая карточка
К. Санчес
67'
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Васкес
Пас отдал
К. Бензема
58'
Замена
Э. Азар
️️️️
О. Чуамени
Замена
К. Санчес
️️️️
Л. Робертоне
57'
46'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Э. Камавинга
Желтая карточка
У. Садик
40'
40'
Желтая карточка
Э. Камавинга
ГОЛ! 1:0!
Л. Рамазани
Пас отдал
И. Эгуарас
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
6
Срджан Бабич
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
15
Кайки
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
18
Серхио Акьем
АП
6
Умар Садик
ЦФ
11
Саму Кошта
ЦФ
19
Ларджи Рамазани
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Альмерия
1
Диего Фуоли
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
16
Арнау Сола
ЦЗ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Курро Санчес
ЦФ
16
Хосе Ласо
ЦФ
99
Карлос Рохас
ЦФ
28
Арвин Аппиа
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-1-3
13
Мартинес
6
Бабич
21
Чуми
19
Эли
15
Кайки
16
Эгуарас
8
Робертоне
18
Акьем
19
Рамазани
11
Кошта
6
Садик
3-1-3-2-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
6
Начо
23
Менди
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Кроос
8
Вальверде
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
15
Кайки
17
Пучмаль
17
Пучмаль
15
Кайки
16
Эгуарас
20
Портильо
20
Портильо
16
Эгуарас
8
Робертоне
16
Санчес
16
Санчес
8
Робертоне
19
Рамазани
16
Ласо
16
Ласо
19
Рамазани
6
Садик
89
Соуза
89
Соуза
6
Садик
23
Менди
5
Алаба
5
Алаба
23
Менди
8
Кроос
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Кроос
6
Камавинга
14
Модрич
14
Модрич
6
Камавинга
7
Винисиус
25
Себальос
25
Себальос
7
Винисиус
14
Чуамени
10
Азар
10
Азар
14
Чуамени
Остались в запасе
Альмерия
Реал
1
Диего Фуоли
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
16
Арнау Сола
ЦЗ
99
Карлос Рохас
ЦФ
28
Арвин Аппиа
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Диего Фуоли
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
16
Арнау Сола
ЦЗ
99
Карлос Рохас
ЦФ
28
Арвин Аппиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Альмерия - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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