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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Осасуна
Альмерия - Осасуна: обзор матча 12 сентября 2022
Альмерия
12.09.2022, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
28'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альмерия - Осасуна
Замена
М. Милованович
️️️️
Л. Рамазани
90'
+1
89'
Замена
Э. Барха
️️️️
М. Гомес
81'
Желтая карточка
М. Гомес
74'
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
73'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Лазаро
️️️️
Л. Робертоне
71'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Д. Соуза
60'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
А. Эмбарба
46'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
И. Эгуарас
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Авила
Пас отдал
Р. Гарсия
5'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
11
Саму Кошта
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Альмерия
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Чуми
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
99
Карлос Рохас
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Мартинес
18
Акьем
19
Эли
6
Бабич
24
Посо
16
Эгуарас
11
Кошта
8
Робертоне
19
Рамазани
23
Эмбарба
89
Соуза
4-1-1-2-2
1
Эррера
22
Видаль
15
Гарсия
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
5
Брашанац
14
Гарсия
16
Гомес
6
Авила
17
Будимир
8
Робертоне
17
Лазаро
17
Лазаро
8
Робертоне
23
Эмбарба
17
Пучмаль
17
Пучмаль
23
Эмбарба
16
Эгуарас
20
Портильо
20
Портильо
16
Эгуарас
19
Рамазани
29
Милованович
29
Милованович
19
Рамазани
89
Соуза
19
Туре
19
Туре
89
Соуза
14
Гарсия
7
Монкайола
7
Монкайола
14
Гарсия
16
Гомес
11
Барха
11
Барха
16
Гомес
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
Остались в запасе
Альмерия
Осасуна
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Чуми
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
99
Карлос Рохас
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Эз Абде
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Чуми
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
99
Карлос Рохас
ПВ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
10
Эз Абде
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Альмерия - Осасуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
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