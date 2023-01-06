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    Кезья Вендорп - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Кезья
    Фамилия Вендорп
    Команда Эммен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Волендам 3:1 Эммен Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 1' - 90' Эммен 2:2 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    18.02.2023 1' - 90' Гронинген 1:1 Эммен Голландия. Эредивизие, 22 тур
    11.02.2023 1' - 81' Эммен 0:1 Фортуна Голландия. Эредивизие, 21 тур
    36'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эммен 24 0 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Волендам (Волендам) 3:1 Эммен (Эммен)
    26.02.2023 1' -90' Эммен (Эммен) 2:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.02.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Эммен (Эммен)
    11.02.2023 1' -81' Эммен (Эммен) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    36'
    04.02.2023 1' -90' Эммен (Эммен) 2:2 Витесс (Арнем)
    28.01.2023 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:0 Эммен (Эммен)
    24.01.2023 1' -90' Эммен (Эммен) 1:0 ПСВ (Эйндховен)
    21.01.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:1 Эммен (Эммен)
    44'
    15.01.2023 1' -90' Эммен (Эммен) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    06.01.2023 1' -90' Твенте (Энсхеде) 2:0 Эммен (Эммен)
    12.11.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 3:3 Аякс (Амстердам)
    05.11.2022 1' -90' Фортуна (Ситтард) 0:1 Эммен (Эммен)
    58'
    30.10.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 0:0 Гронинген (Гронинген)
    22.10.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 2:1 Эммен (Эммен)
    14.10.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 1:1 Волендам (Волендам)
    08.10.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 3:1 Эммен (Эммен)
    02.10.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 0:0 Херенвен (Херенвен)
    18.09.2022 1' -46' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Эммен (Эммен)
    45'
    10.09.2022 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:1 Эммен (Эммен)
    04.09.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 0:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    27.08.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Эммен (Эммен)
    20.08.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 3:2 Утрехт (Утрехт)
    13.08.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    06.08.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:1 Эммен (Эммен)
    25'
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