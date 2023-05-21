Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кезья Вендорп - статистика

Завершил карьеру
17 февраля 1997 (29)
#13 | Защитник
187 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эммен
33
0
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Эммен
1 : 3
21.05.2023
Фейеноорд
1' - 46'
15'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
5 : 1
14.05.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Эммен
0 : 3
07.05.2023
Твенте
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Херенвен
2 : 3
22.04.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Аякс
3 : 1
16.04.2023
Эммен
1' - 85'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Эммен
0 : 0
09.04.2023
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Камбур
1 : 2
01.04.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Эммен
0 : 2
18.03.2023
Спарта
1' - 85'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Эммен
2 : 0
11.03.2023
Экселсиор
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Волендам
3 : 1
04.03.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Эммен
2 : 2
26.02.2023
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гронинген
1 : 1
18.02.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Эммен
0 : 1
11.02.2023
Фортуна
1' - 81'
36'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Эммен
2 : 2
04.02.2023
Витесс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
28.01.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Эммен
1 : 0
24.01.2023
ПСВ
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
НЕК
3 : 1
21.01.2023
Эммен
1' - 90'
44'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Эммен
0 : 0
15.01.2023
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Твенте
2 : 0
06.01.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Эммен
3 : 3
12.11.2022
Аякс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Фортуна
0 : 1
05.11.2022
Эммен
1' - 90'
58'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Эммен
0 : 0
30.10.2022
Гронинген
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Витесс
2 : 1
22.10.2022
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Эммен
1 : 1
14.10.2022
Волендам
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 1
08.10.2022
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Эммен
0 : 0
02.10.2022
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
18.09.2022
Эммен
1' - 46'
45'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Экселсиор
2 : 1
10.09.2022
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Эммен
0 : 3
04.09.2022
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
4 : 0
27.08.2022
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Эммен
3 : 2
20.08.2022
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Эммен
1 : 1
13.08.2022
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
4 : 1
06.08.2022
Эммен
1' - 90'
25'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
3
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
5
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+