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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Витесс
Эммен - Витесс: обзор матча 04 февраля 2023
Эммен
04.02.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 20 тур
2 : 2
Завершен
Витесс
43'
Д. Ассеннун
87'
Д. Ороз (АГ)
33'
М. Манхоф
38'
К. Аркю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Витесс
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Ороз
87'
84'
Замена
М. Дийкс
️️️️
М. Виттек
Замена
О. Ромени
️️️️
Д. Ассеннун
78'
Замена
Я. Влак
️️️️
Л. Бернаду
78'
77'
Замена
Г. Видович
️️️️
К. Козловски
77'
Замена
М. Санко
️️️️
М. Манхоф
Желтая карточка
М. те Верик
76'
70'
Замена
Т. Домджони
️️️️
Д. Проппер
70'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Б. Бялек
68'
Желтая карточка
М. Беро
68'
Желтая карточка
М. Виттек
59'
Желтая карточка
К. Козловски
59'
Желтая карточка
Д. Проппер
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
J. Veldmate
47'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ассеннун
43'
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Аркю
Пас отдал
М. Меленстен
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Манхоф
Пас отдал
К. Козловски
Замена
Д. Вос
️️️️
L. Burnet
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Jeroen Veldmate
ЦЗ
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
25
Яри Влак
ЦП
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
3-3-2-1
13
4
18
13
Вендорп
20
Араухо
8
Бернаду
23
те Верик
11
Эль-Мессауди
10
Димерс
78
Ассеннун
3-2-3-1
37
Шерпен
6
Фламинго
5
Ороз
21
Меленстен
32
Виттек
42
Манхоф
10
Козловски
22
Беро
24
Проппер
21
Бялек
18
14
Вос
14
Вос
18
4
26
Дирксен
26
Дирксен
4
8
Бернаду
25
Влак
25
Влак
8
Бернаду
78
Ассеннун
10
Ромени
10
Ромени
78
Ассеннун
32
Виттек
35
Дийкс
35
Дийкс
32
Виттек
21
Бялек
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
21
Бялек
24
Проппер
8
Домджони
8
Домджони
24
Проппер
42
Манхоф
30
Санко
30
Санко
42
Манхоф
10
Козловски
40
Видович
40
Видович
10
Козловски
Остались в запасе
Эммен
Витесс
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Эммен - Витесс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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