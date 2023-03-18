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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Спарта
Эммен - Спарта: обзор матча 18 марта 2023
Эммен
18.03.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 26 тур
0 : 2
Завершен
Спарта
44'
К. Сайто
89'
В. ван Крой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Спарта
90'
+4
Замена
Р. Мейсен
️️️️
Ш. Самбо
90'
+3
Желтая карточка
М. Эрдхуйзен
89'
ГОЛ! 0:2!
В. ван Крой
Пас отдал
Д. Китолано
87'
Желтая карточка
Д. Китолано
85'
Замена
Д. Абелс
️️️️
А. Верскуерен
Замена
D. Hoesen
️️️️
К. Вендорп
85'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
Ж. Антонисс
79'
75'
Замена
А. Мейерс
️️️️
К. Сайто
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Л. Бернаду
60'
44'
ГОЛ! 0:1!
К. Сайто
Пас отдал
М. Пинту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
8
Лукас Бернаду
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
25
Яри Влак
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
27
Аззеддин Туфики
АП
9
Danny Hoesen
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
3-3-2-1-1
13
23
те Верик
26
Дирксен
13
Вендорп
20
Араухо
8
Бернаду
11
10
Димерс
25
Влак
7
Антонисс
10
Ромени
4-1-2-1-2
1
Олий
3
Вриндс
44
Эрдхуйзен
18
Пинту
20
Самбо
14
ван Мюллем
16
Китолано
24
Верскуерен
32
ван Крой
14
Сайто
9
Лауритсен
8
Бернаду
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
8
Бернаду
13
Вендорп
9
9
13
Вендорп
7
Антонисс
78
Ассеннун
78
Ассеннун
7
Антонисс
14
Сайто
14
Мейерс
14
Мейерс
14
Сайто
20
Самбо
3
Мейсен
3
Мейсен
20
Самбо
24
Верскуерен
2
Абелс
2
Абелс
24
Верскуерен
Остались в запасе
Эммен
Спарта
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
27
Патрик Брувер
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
27
Патрик Брувер
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Эммен - Спарта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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