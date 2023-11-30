Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фелипе Азеведо - статистика

Завершил карьеру
10 января 1987 (39)
#11 | Нападающий
174 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Америка Минейро
31
4
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Америка Минейро
0 : 3
09.11.2023
Коритиба
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Америка Минейро
1 : 1
05.11.2023
Атлетико Минейро
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.11.2023
Америка Минейро
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Америка Минейро
3 : 4
29.10.2023
Гремио
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
26.10.2023
Америка Минейро
1' - 47'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 1
23.10.2023
Америка Минейро
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Америка Минейро
1 : 2
19.10.2023
Ботафого
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
3 : 2
09.10.2023
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Америка Минейро
0 : 1
26.09.2023
Васко да Гама
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Америка Минейро
0 : 2
20.09.2023
Брагантино
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Куяба
2 : 2
16.09.2023
Америка Минейро
1' - 69'
32'
66'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2023
Сантос
1' - 60'
29'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Америка Минейро
2 : 1
27.08.2023
Сан-Паулу
1' - 71'
33'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
3 : 1
20.08.2023
Америка Минейро
1' - 70'
52'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
3 : 1
07.08.2023
Америка Минейро
1' - 43'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Америка Минейро
1 : 4
30.07.2023
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Фламенго
1 : 1
22.07.2023
Америка Минейро
76' - 90'
84'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коритиба
3 : 1
09.07.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
02.07.2023
Америка Минейро
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Америка Минейро
1 : 2
26.06.2023
Интернасьонал
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
3 : 1
23.06.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Америка Минейро
2 : 2
11.06.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.06.2023
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого
2 : 0
29.05.2023
Америка Минейро
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Америка Минейро
2 : 1
21.05.2023
Форталеза
1' - 72'
33'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Америка Минейро
0 : 4
15.05.2023
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
2 : 2
11.05.2023
Америка Минейро
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Америка Минейро
1 : 2
07.05.2023
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
3 : 2
30.04.2023
Америка Минейро
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сан-Паулу
3 : 0
23.04.2023
Америка Минейро
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Америка Минейро
0 : 3
15.04.2023
Флуминенсе
1' - 69'
Главные новости
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
2
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
12
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+