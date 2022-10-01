Давид Брас - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Брас
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуарульос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Брас
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуарульос
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|12
|1
|0
|4
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|81' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|01.11.2022
|83' -90'
|Сеара (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.10.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|41'
|10.10.2022
|70' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|6' 6'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|12.06.2022
|1' -21'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|21'
|09.06.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|30.05.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|90'
|22.05.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|90'
|15.05.2022
|1' -28'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|24.04.2022
|1' -61'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|43'
|09.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)