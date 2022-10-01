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    Давид Брас - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Брас
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Родной город Гуарульос
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 мая 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 12 1 0 4 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 81' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.11.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    05.11.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    01.11.2022 83' -90' Сеара (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    27.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    41'
    10.10.2022 70' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    06.10.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.10.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    18.09.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    6' 6'
    11.09.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    26.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    12.06.2022 1' -21' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    21'
    09.06.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    30.05.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    90'
    22.05.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    90'
    15.05.2022 1' -28' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    24.04.2022 1' -61' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    43'
    09.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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