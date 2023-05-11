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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Флуминенсе
Крузейро - Флуминенсе: обзор матча 11 мая 2023
Крузейро
11.05.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Флуминенсе
44'
Гансо
54'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Флуминенсе
Замена
️️️️
Ф. Машадо
88'
Замена
Никао
️️️️
Л. Кастан
88'
82'
Замена
Д. Брас
️️️️
Гансо
82'
Замена
Леле
️️️️
Г. Кано
Пенальти не реализован!
Б. Родригес
80'
76'
Вторая желтая
Андре
76'
Желтая карточка
Андре
75'
Желтая карточка
Маноэл
72'
Желтая карточка
Д. Ариас
Замена
Валлисон
️️️️
Н. Моура
69'
68'
Замена
Т. Сантос
️️️️
Марсело
68'
Замена
Маноэл
️️️️
Ф. Мело
Замена
H. Dourado
️️️️
Жилберто
61'
Замена
️️️️
Уэсли
61'
54'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кано
Пас отдал
Гуга
44'
ГОЛ! 0:1!
Гансо
Желтая карточка
Уэсли
42'
20'
Желтая карточка
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ЦП
25
Нето Моура
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
80
Валлисон
ЦП
11
Никао
АП
99
Henrique Dourado
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
11
Алан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
18
Леле
ЦФ
4-3-2-1
1
Кабрал
23
Марлон
2
Оливейра
4
Кастан
12
Вилльям
36
Машадо
25
Моура
10
Витал
9
Родригес
21
Уэсли
9
Жилберто
3-1-1-2-2
1
Фабио
23
Гуга
33
Нино
12
Марсело
7
Андре
10
Гансо
45
Лима
11
Ариас
30
Мело
14
Кано
25
Моура
80
Валлисон
80
Валлисон
25
Моура
4
Кастан
11
Никао
11
Никао
4
Кастан
9
Жилберто
99
99
9
Жилберто
30
Мело
26
Маноэл
26
Маноэл
30
Мело
10
Гансо
44
Брас
44
Брас
10
Гансо
12
Марсело
21
Сантос
21
Сантос
12
Марсело
14
Кано
18
Леле
18
Леле
14
Кано
Остались в запасе
Крузейро
Флуминенсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
11
Алан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
98
Витор Эудес
ВР
11
Алан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Крузейро - Флуминенсе
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
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18 ноября
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5 ноября
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29 октября
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23 октября
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25 ноября
1
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