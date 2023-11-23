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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Сан-Паулу
Флуминенсе - Сан-Паулу: обзор матча 23 ноября 2023
Флуминенсе
23.11.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Паулу
54'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Сан-Паулу
Желтая карточка
Александер
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Н. Мендес
Замена
Андре
️️️️
Т. Сантос
81'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
81'
75'
Замена
Эрисон
️️️️
Лусиано
75'
Замена
Т. Коста
️️️️
Алиссон
Замена
L. Fernández
️️️️
Й. Гонсалес
74'
Замена
Гуга
️️️️
С. Хавьер
65'
61'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Жуан
60'
Желтая карточка
Давид
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
Леле
54'
Желтая карточка
Мартинелли
47'
Замена
Леле
️️️️
Д. Брас
46'
29'
Красная карточка
Г. Невес
Желтая карточка
Г. Кано
28'
28'
Желтая карточка
Рафинья
20'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Гансо
20'
Желтая карточка
Марсело
17'
Желтая карточка
Гуга
13'
9'
Желтая карточка
Л. Бералдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
5
Александер
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
7
Давид
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
29
Пабло Майя
ОП
10
Лусиано
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Arthur
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
10
Джованни
ПВ
35
J. Neto
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
43
Walce
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Felipe Negrucci
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
99
Эрисон
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
26
Talles Wander
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фабио
12
Марсело
44
Брас
2
Хавьер
21
Сантос
5
Александер
8
Мартинелли
10
Гансо
45
Лима
11
Гонсалес
14
Кано
4-2-2-2
23
Рафаэл
13
Рафинья
19
Коста
4
Бералдо
34
Велингтон
8
Невес
29
Майя
25
Алиссон
7
Давид
9
Жуан
10
Лусиано
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
2
Хавьер
23
Гуга
23
Гуга
2
Хавьер
21
Сантос
7
Андре
7
Андре
21
Сантос
11
Гонсалес
10
10
11
Гонсалес
44
Брас
18
Леле
18
Леле
44
Брас
9
Жуан
45
Мендес
45
Мендес
9
Жуан
25
Алиссон
6
Коста
6
Коста
25
Алиссон
10
Лусиано
99
Эрисон
99
Эрисон
10
Лусиано
Остались в запасе
Флуминенсе
Сан-Паулу
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
35
J. Neto
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
43
Walce
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Felipe Negrucci
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
26
Talles Wander
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
35
J. Neto
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
43
Walce
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Felipe Negrucci
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
26
Talles Wander
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Флуминенсе - Сан-Паулу
6
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
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22 ноября
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19 ноября
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