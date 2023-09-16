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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Флуминенсе
Васко да Гама - Флуминенсе: обзор матча 16 сентября 2023
Васко да Гама
16.09.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
4 : 2
Завершен
Флуминенсе
23'
Б. Пракседес
50'
П. Вегетти
74'
Г. Пек
85'
Г. Пек
46'
Марсело
56'
Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Флуминенсе
Замена
З. Витор
️️️️
П. Вегетти
90'
+1
Замена
К. Баррос
️️️️
Лео
90'
Желтая карточка
З. Габриэл
88'
ГОЛ! 4:2!
Г. Пек
Пас отдал
П. Вегетти
85'
83'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
83'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Гуга
ГОЛ! 3:2!
Г. Пек
74'
Желтая карточка
Г. Пек
73'
71'
Замена
Даниэл
️️️️
Александер
Замена
Д. Пайет
️️️️
М. Гомес
60'
Замена
Г. Пек
️️️️
Росси
60'
56'
ГОЛ! 2:2!
Лима
Пас отдал
Гуга
ГОЛ! 2:1!
П. Вегетти
Пас отдал
Росси
50'
46'
ГОЛ! 1:1!
Марсело
Пас отдал
Гуга
46'
Замена
Мартинелли
️️️️
Марлон
Желтая карточка
Х. Луис Родригес
39'
39'
Замена
Лима
️️️️
Д. Ариас
34'
Желтая карточка
Марлон
ГОЛ! 1:0!
Б. Пракседес
Пас отдал
Росси
23'
Желтая карточка
П. Вегетти
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
19
Пабло Вегетти
ЦФ
31
Росси
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
5
Александер
ОП
20
Кено
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Васко да Гама
97
Иван
ВР
35
Миранда
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
88
Кауан Баррос
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Лука Орельяно
ПВ
77
Габриэл Пек
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
3
Лео
2
Родригес
23
Зе Габриэл
27
Паула
6
Гомес
25
Пракседес
31
Росси
19
Вегетти
4-2-1-3
1
Фабио
23
Гуга
33
Нино
4
Марлон
12
Марсело
7
Андре
5
Александер
11
Ариас
14
Кано
9
Кеннеди
20
Кено
19
Вегетти
44
Зе Витор
44
Зе Витор
19
Вегетти
3
Лео
88
Баррос
88
Баррос
3
Лео
6
Гомес
10
Пайет
10
Пайет
6
Гомес
31
Росси
77
Пек
77
Пек
31
Росси
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
4
Марлон
8
Мартинелли
8
Мартинелли
4
Марлон
11
Ариас
45
Лима
45
Лима
11
Ариас
23
Гуга
11
Гонсалес
11
Гонсалес
23
Гуга
5
Александер
94
Даниэл
94
Даниэл
5
Александер
Остались в запасе
Васко да Гама
Флуминенсе
97
Иван
ВР
35
Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
10
Джованни
ПВ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
97
Иван
ВР
35
Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
10
Джованни
ПВ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Васко да Гама - Флуминенсе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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