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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Интернасьонал
Флуминенсе - Интернасьонал: обзор матча 09 июля 2023
Флуминенсе
09.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 0
Завершен
Интернасьонал
25'
Г. Кано
40'
Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Интернасьонал
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Леле
89'
74'
Замена
Ж. Диас
️️️️
Вандерсон
74'
Замена
М. Диас
️️️️
Г. Кампаньяро
72'
Желтая карточка
Г. Меркадо
69'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
69'
Замена
Алемао
️️️️
К. де Пена
69'
Замена
Лукка
️️️️
Л. Адриано
Замена
Д. Брас
️️️️
Ф. Мело
65'
50'
Желтая карточка
К. де Пена
46'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Э. Валенсия
Желтая карточка
Кено
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Мартинелли
Пас отдал
Марсело
40'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
С. Хавьер
25'
Желтая карточка
Г. Кано
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
20
Кено
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Интернасьонал
12
Джон
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Ромуло
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
34
Эдиньо
ОП
12
Габриэл Пирани
ЦП
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
6
Габриэль
ОП
6
Матеус Диас
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
99
Лукка
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Фабио
12
Марсело
33
Нино
2
Хавьер
30
Мело
7
Андре
8
Мартинелли
45
Лима
18
Леле
20
Кено
14
Кано
4-2-1-3
12
Джон
14
Бустос
44
Витао
25
Меркадо
6
Рене
5
Кардозо
23
Ромуло
14
де Пена
94
Вандерсон
4
Адриано
13
Валенсия
30
Мело
44
Брас
44
Брас
30
Мело
18
Леле
9
Кеннеди
9
Кеннеди
18
Леле
Кампаньяро
6
Диас
6
Диас
Кампаньяро
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
13
Валенсия
20
Арангис
20
Арангис
13
Валенсия
94
Вандерсон
38
Диас
38
Диас
94
Вандерсон
4
Адриано
99
Лукка
99
Лукка
4
Адриано
14
де Пена
9
Алемао
9
Алемао
14
де Пена
Остались в запасе
Флуминенсе
Интернасьонал
22
Педро Ранхел
ВР
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
34
Эдиньо
ОП
12
Габриэл Пирани
ЦП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
34
Эдиньо
ОП
12
Габриэл Пирани
ЦП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Флуминенсе - Интернасьонал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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